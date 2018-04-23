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İZBAN'da çocuklardan gülümseten anonslar

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de toplu ulaşım hizmeti veren İZBAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gün boyunca tüm anonsları çocuklar yaptı

23 Nisan 2018 21:06

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de toplu ulaşım hizmeti veren İZBAN\'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gün boyunca tüm anonsları çocuklar yaptı.
Türkiye\'nin en büyük şehir içi raylı ulaşım sistemi olan İZBAN, 23 Nisan\'da farklı bir uygulamaya imza attı. Gün boyunca, hat üzerindeki toplam 41 peronda tüm anonsları İZBAN personelinin çocukları yaptı. Anonsları düyan yolcular önce şaşırdı, sonra tebessüm etti. Çocukların anonslarına kahkahalarla gülenler de oldu.

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