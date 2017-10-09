İZBAN treninin çarptığı kişi yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'İN Gaziemir İlçesi\'nde, İZBAN banliyö treninin çarptığı 47 yaşındaki Ramazan Güler ağır yaralandı.

Kaza, ESBAŞ durağının yaklaşık 100 metre ilerisinde meydana geldi. Tepeköy\'den Aliağa yönüne giden 30184 sefer sayılı İbrahim Bodur yönetimindeki İZBAN treni, tren hattında bulunan 47 yaşındaki Ramazan Güler\'e çarptı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Güler\'i ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Güler\'in hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı. Vatmanı Bodur, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle aksayan tren seferleri, yaklaşık yarım saat sonra normale döndü. Soruşturma sürüyor.

