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İZBAN trenine taşlı saldırı korkuttu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, raylı sistemde şehir içi ulaşımını sağlayan Banliyö Hattı (İZBAN) trenine kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırı yapıldı

12 Kasım 2017 17:00

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, raylı sistemde şehir içi ulaşımını sağlayan Banliyö Hattı (İZBAN) trenine kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırı yapıldı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda yaralanan olmadı.
İzmir toplu ulaşımının önemli bir parçasını oluşturan İZBAN banliyö trenine Alsancak İstasyonu yakınlarında taşlı saldırı gerçekleştirildi. Halkapınar\'dan Alsancak Gar yönüne ilerleyen trene kimliği belirsiz kişilerce taş atıldı. Trenin camları kırılırken, olayda yaralanan olmadı, Yolcuların kısa süreli panik yaşamasının ardından istasyona yaşanan trenindeki hasar tespitinin ardından saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı.

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