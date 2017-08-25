İZBAN treninde bıçaklı kavga

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de şehir içi ulaşımını sağlayan İZBAN banliyö hattında sefer yapan trende, madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir grup genç, kendilerini gürültü yaptıkları için uyaran yaşlı adamla tartıştı. Tartışma sırasında yaşanan arbedede bir yolcu kolundan bıçakla yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İZBAN banliyö hattında sefer yapan yolcu treninde meydana geldi. Madde bağımlısı oldukları iddia edilen bir grup genç trende gürültü yapınca, yaşlı bir yolcu tarafından uyarıldı. Bunun üzerine gençler yaşlı adamın üzerine yürüdü. Diğer yolcuların araya girmesiyle tartışma büyüdü. Bir sonraki durak olan Kemer İstasyonu\'nda yolcuların şikayeti üzerine güvenlik görevlileri gençleri trenden indirdi. Tren hareket edeceği sırada gençlerden biri elindeki bıçağı yolcuların üzerine salladı. Tartışmaya karışan yolculardan birinin koluna bıçak isabet ederken, gençler istasyondan hızla uzaklaştı. Yaşanan bu anlar ise yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kolunda kesik olan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve şikayetçi olmadığı belirtildi.

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