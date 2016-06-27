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İZBAN treni, lokomotifle çarpıştı

İzmir’de, şehir içi ulaşımda hizmet veren İZBAN treni ile demir yolları lokomotifi çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi

27 Haziran 2016 01:36

Konak ilçesi Alsancak bölgesinde meydana gelen kazada, şehir içi ulaşımda hizmet veren İZBAN treni ile demir yollarına bağlı lokomotif çarpıştı.

Sözcü'nün haberine göre; çarpışmanın etkisiyle iki tren de raydan çıktı. Trende yolculuk yapan çok sayıda vatandaş, hemen trenden aşağıya inerek kaza bölgesinden uzaklaştı.

Bazı vatandaşlar da kaza sonrasında paniğe kapılarak gözyaşlarına boğuldu. Çarpışmanın etkisiyle bir yolcunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Yaralı yolcu hemen 112 acil servis ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

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