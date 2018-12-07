İZBAN personeli TCDD'nin zam teklifi için sandık başına gitti

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, İzmir\'de 10 Aralık Pazartesi günü greve çıkmaya hazırlanan İZBAN personeline, ortalama yüzde 20 zam teklifinde bulundu. Demiryol-İş Sendikası da teklif için sandık kurdu. Gün boyu yapılacak kapalı oylamada, personel TCDD\'nin sunduğu teklifi oylayacak.

İzmir\'in şehir içi ulaşımında önemli payı bulunan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında hayata geçirilen, raylı sistemle yolcu taşıyan İZBAN\'da, geçen temmuz ayı içerisinde başlayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde, taraflar uzlaşamadı. 342 personeli ilgilendiren bir yıllık sözleşmede, işçilerin bağlı olduğu Türk-İş\'e bağlı Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesi, TCDD Genel Müdürlüğü\'nün, ortalama yüzde 20 zam teklifini, personele sundu. İzmir\'in kuzeyindeki Aliağa ilçesinden, güneyindeki Selçuk ilçesine kadar, 41 istasyonda yolculara hizmet veren ve günde 269 sefer yapan İZBAN personeli için önerilen teklifin düşük kaldığını savunan Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, bu teklifi çalışanların maaşlarına yansıttıklarında alacakları ücretleri hesapladıklarını, bunu da çalışanların onayına sunarak kararı onların vermesini istediklerini aktardı.

ALSANCAK GARI\'NDA OYLAMA

Alsancak Garı\'nda bulunan sendika temsilciğinde sandık kuran Demiryol-İş, personelin kapalı oylama ile görüşlerini alıyor. Sendika Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, \"Herkesin aldığı ücretleri yazdık, zamdan sonra alacakları net ücretlerin listesini personele gönderdik. Tüm personel, önerilen ücreti kabul etmeleri halinde alacakları maaşların ne kadar olacağını biliyor\" dedi.

Günde yaklaşık 300 bin yolcu taşıyan İZBAN\'da, greve çıkılması halinde hiçbir trenin çalışmayacağını vurgulayan Ervüz, \"Greve çıkarsak, İzmir çok kötü etkilenir. Biz bunu istemiyoruz ama mecbur bırakıyorlar. İzmir trafiği şu anda zaten felç durumunda, greve çıkarsak bu daha da kötü bir hal alacak. Belediyenin otobüsleri yetersiz kalıyor\" diye konuştu.

\'ÖNERİLERİMİZ KABUL GÖRMEDİ\'

TCDD Genel Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmelerde istedikleri sonuçları alamadıklarını ve sendikanın birçok teklifinin kabul görmediğini söyleyen Hüseyin Ervüz, şöyle konuştu:

\"144 makinist için kilometre tazminatı olarak 600 lira teklif ettik. Kilometre tazminatı yerine iş güçlüğü tazminatı adı altında 200 lira teklif ettiler. Biz makinistlere 3 bin 250 lira ücret istedik, onlar 3 bin 50 lira teklif ettiler. Kaldı ki biz bu teklifleri hazırladığımızda enflasyon rakamları daha da düşüktü. Şimdi enflasyon rakamları ortada. Ayrıca sözleşme görüşmelerinin başladığı tarih üzerinden neredeyse 5 ay geçti. Bize 1 yıllık sözleşme teklif ediyor. Bunun ileriye yönelik kayıpları ne olacak? Ortada bir şey yok. Teklif bile yok. İşverene sorarsanız, iyi bir teklif yaptıklarını düşünüyor. Ama çok da iyi bir teklif diyemeyiz. Takdir arkadaşların.\"

Personelin, TCDD\'nin önerdiği teklifi kabul etmemesi halinde, İZBAN\'da seferler 10 Aralık Pazartesi günü duracak.



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