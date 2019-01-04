İZBAN işçileri 25 gündür grevde; Aziz Kocaoğlu zam teklifini yüzde 25'e çıkarttı

İzmir'de İZBAN işçilerinin grevi sürerken, metro ve tramvay işçileri de greve hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu daha önce sosyal haklar ve diğer ekonomik haklar da dâhil yüzde 14 olan zam teklifini yüzde 25’e çıkarttı, işçiler kabul etmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İzmir Metro AŞ ile Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında 8’inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tıkanmış, arabuluculuk aşamasında da anlaşma sağlanamamıştı. Greve hazırlanan işçilerle İzmir Metro AŞ Genel Müdürlüğü binasında bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, daha önce sosyal haklar ve diğer ekonomik haklar da dâhil yüzde 14 olan zam teklifini bu kez yüzde 25’e çıkarttı. Kocaoğlu ayrıca, metro işçilerinin bu teklifi kabul etmesi durumunda İZBAN işçilerine yüzde 30 zam yapılması için İZBAN’ın yüzde 50 ortağı olan TCDD ile görüşeceğini açıkladı.

Kocaoğlu'ndan 'farklı senaryo' iddiası

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri, Kocaoğlu’nun salondan çıkmasının ardından işçilerle toplanarak yüzde 25’lik zam önerisini değerlendirdi ve teklifi reddetti.

Ardından bir açıklama yapan Kocaoğlu, “Maalesef bir dayatma ile karşı karşıyayız. Türkiye gerçeklerine göre verilebilecek en iyi rakamları önermemize rağmen ısrarla olumsuz cevap alıyoruz. Grev haktır, ama bunu sadece İzmir’de yapmak aklımıza farklı senaryolar getiriyor. Bu dayatmaya karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu süreçte hemşerilerimizin desteğini bekliyorum” dedi.

Yapılan yeni bir teklif yok

Kocaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise “Metro için yüzde 25, İZBAN için de ortağımız TCDD’ye götüreceğim yüzde 30 zam teklifimiz maalesef kabul görmedi” dedi. Kocaoğlu’nun bu açıklamasına İZBAN işçileri sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Kendilerine teklif edilecek zammın metro işçilerinin yüzde 25’lik zammı kabul etmesi şartına bağlandığına dikkat çeken İZBAN işçileri, “Bize yapılan yeni bir teklif söz konusu değil” dedi.

Teklif bize değil işçilere yapıldı

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz ise şunları kaydetti: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından yapılan yüzde 25’lik teklif sendikaya değil, doğrudan işçilere yapıldı. Teklif, her şey dahil yüzde 25 oranında. Arkadaşlarımız bunu değerlendirdi ve sonucu beyan ettiler. ‘Sendikaya teklif yaptık, kabul etmedi’ diye paylaşım yapıldı. Ancak teklif sendikaya değil, doğrudan işçilere yapıldı. Salonda 300 kişi vardı, onlar tarafından da reddedildi. Biz görüşmeler esnasında her şey dahil yüzde 30,55 zam istemiştik. Arkadaşlar değerlendirmelerini yaptılar, bu da teklifin kabul edilmemesi yönünde oldu. Farklı bir değerlendirme olursa bir daha düşünürüz. Normal şartlarda bu değerlendirme sonucuna göre greve çıkılır. Arkadaşların talebi bu yönde. Ancak henüz bir grev kararı yok.”

Metro ve tramvayı 450 bin insan kullanıyor

İzmir’in raylı ulaşımında en önemli yere sahip olan metro, Evka 3-Fahrettin Altay arasında 17 istasyonda hizmet veriyor. Yakın zamanda hizmet vermeye başlayan Konak ve Karşıyaka tramvay hatları da İzmir Metro şirketine bağlandı. Her üç hattı da günlük 450 bin civarında insan kullanıyor. Sözleşme metro ve tramvay hatlarında trafik kontrolörü, istasyon şefi, araç teknikeri, sürücü, istasyon operatörü, araç, hat teknisyeni, formen, makasçı, lift operatörü, muhasebe, vezne, gişeci, servis hizmetleri ve idari bina elemanı olarak çalışan 449 işçiyi kapsıyor.