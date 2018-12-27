İZBAN grevdeki işçilere teklif ettiği ücret zammını geri çekti

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen İZBAN'da 10 Aralık'ta başlayan grevin sonlandırılması için işverenden işçiye yüzde 26'lık ücret zammı teklifi sunuldu. İşçiler, önerilen ücret zammını düşük bulup greve devam kararı aldı. İşveren, Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi'nin önerilen teklifi kabul etmemesi üzerine zam teklifini geri çektiğini duyurdu.



Bugün 18'inci gününe giren İZBAN grevinde, işçilerin yüzde 26'lık ücret zammını kabul etmeyerek greve devam kararı almasının ardından, İZBAN yönetiminden açıklama geldi. İşveren, yüzde 26'lık ücret zammının kabul edilmesi halinde işçilerin eline geçecek ücret oranlarını açıkladı. İZBAN'dan yapılan açıklamada, "İZBAN, 17 gündür süren grevin 'hemen sonlandırılması' şartıyla ve 4 puanlık artışla teklif ettiği, ortalama yüzde 26 zam önerisini, Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı nedeniyle geri çekti. İZBAN'ın yüzde 26 zam önerisi kabul edilseydi, 2015 yılında işe başlayan, lise mezunu, evli ve bir çocuklu makinistin tüm hakları dâhil alacağı net ücret ayda 4 bin TL'nin üzerine çıkacaktı" denildi.



Yapılan yazılı açıklamada, "Toplamda yüzde 26 zam yapılan maaşlara göre, 2010 girişli, eşi çalışmayan, çocuklu personel gruplarının, tüm hakları dâhil hesaplanmış ortalama net aylık gelirleri ise aşağıdaki örneklerde gösterilmiştir" ifadeleri kullanılarak, önerilen teklifin kabul edilmesi halinde, işçilerin elin geçecek ücret oranı paylaşıldı.



Makinist: 4 bin 152 TL

Tekniker: 4 bin 136 TL

Teknisyen: 3 bin 988 TL



İstasyon Operatörü: 3 bin 820 TL



Gişeci - Veznedar: 3 bin 773 TL



Ofis Personeli: 3 bin 694 TL