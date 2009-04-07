İyimserlik kısa sürdü, dolar:1.61

Global borsalardaki yükselişler ile içeride hükümetle IMF'nin çok yakında anlaşacağı beklentisi piyasalarda kısa da olsa bayram havası estirdi. IMF beklentisi ile dış borsalardaki yükselişin neden olduğu moral havası döviz ve hisse senetleri piyasalarında kâr satışlarına zemin yarattı. Ancak olumlu hava kısa sürdü ve dolar akşam saatlerinde 1.6120 lira, Euro 2,1370 liradan işlem gördü. İMKB hisselerinin günlük kaybı da yüzde 1,02 oldu. Uzmanlar, piyasalardaki olumlu havanın kalıcı olmadığını yönü Türkiye-IMF ilişkilerinin belirleyeceğini söylüyor. IMF anlaşmasının kısa sürede gerçekleşmemesi halinde doların yeniden 1.70 TL'nin üzerine çıkacağı belirtiliyor.



Bugün akşam saatlerinde Kapalıçarşı'da 1,6080 liradan alınan dolar 1,6120 liradan, 2,1320 liradan alınan Euro ise 2,1370 liradan satılıyor.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5800 lira olan dolar güne 1,5890 liradan, 2,1250 lira olan Euro güne 2,1240 liradan başlamıştı.



Dolar dün ulaştığı 1.5575 TL'yi en son 9 Ocak 2009'da görmüştü



Dün 27.250 puana kadar yükselen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ile doların 1.5575 lirayı gördüğü döviz piyasasında eş zamanlı kâr satışları yaşandı. Dün kapanışa yakın artan kâr satışlarıyle İMKB'de endeks günü 19 puanlık sınırlı artışla 26.650 seviyesinden tamamladı. Hisse senetlerinin yüzde yüzde 0,07 değer kazandığı piyasada toplam işlem hacmi ise cuma gönüne göre yüzde 25 azalışla 1.3 milyar lira oldu.



Önceki haftalarda 1.80 TL ile rekor kırdıktan sonra yönünü aşağı çeviren dolar dün 1.5575 TL'ye kadar geriledi. Dolar 1.5575 TL'yi en son 9 Ocak 2009'da görmüştü. Gün boyu 1.55-1.57 TL bandında hareketen eden dolar akşam saatlerinde 1.5850 TL'ye kadar çıktı. 3 Kasım 2010 vadeli gösterge kıymetin cuma günü yüzde 13,56 olan bileşik faizi dün 13,49'a kadar geriledi. Gösterge faiz en son 3 yıl önce bu seviyelerden işlem görmüştü.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, bugün saat 15,30 itibariyle, alışta en düşük 1,6060 lira, en yüksek 1,6095 lira, satışta en düşük 1,6140 lira, en yüksek 1,6150 lira seviyesinde bulunuyor.



Euro ABD dolarına karşı değer kaybetti



Avrupa para piyasalarında Euro 1.3395 dolardan, 1.3379 dolara geriledi. Doların değer kazanmasına neden olarak, borsalardaki düşüşgösteriliyor.





Borsanın günlük kaybı yüzde 1,02





İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,02 oranında değer yitirdi.



İMKB Ulusal 100 Endeksi günün tamamında 273,03 puana gerileyerek 26.377,63 puandan kapandı.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,06 puan düşerek yüzde 13,41'e geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 13,92'den kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 13,99, bileşik getirisi yüzde 13,47 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3261, sterlin-dolar paritesi 1,4653, yen-dolar paritesi ise 100,19 düzeyinde seyrediyor.



Tokyo Menkul Kıymetler Borsası düşüşle kapandı



Nikkei Endeksi, yüzde 0,28 oranında değer kaybederek, 8.832,85 puandan kapandı. Öte yandan, Japonya Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi. Banka, faizleri yüzde 0,1 olarak korumaya karar verdi.



Petrolün varil fiyatı 51 doların altına geriledi



Petrolün Mayıs ayı varil teslim fiyatı 31 sentlik düşüşle 50,74 dolara indi. Petrolün düşmesinde, dünya petrol talebindeki azalma etkili oldu.



OPEC 50-60 dolar fiyat aralığında yaşayabilir



OPEC’e yakın bir kaynak, OPEC'in, 2009'un geri kalanında 50-60 dolar fiyat aralığında yaşayabileceğini belirtti.



Söz konusu kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, mevcut petrol fiyatlarının ideal olmadığını fakat bununla yaşanabileceğini ifade ederek, içinde bulunulan ekonomik kriz dikkate alındığında, OPEC'in, yılın geri kalanında 50-60 petrol aralığında tatmin olabileceğini bildirdi.



OPEC'in Mart ayı toplantısında, OPEC ülkeleri, stok seviyeleri hala yüksek olmasına ve üreticilerce defalarca 50 dolar civarındaki mevcut fiyatların sürdürülebilir yatırım imkanı için yeterli olmadığını söylemesine karşın, halihazırdaki üretim hedefini korudu.



Toplantının ardından OPEC Başkanı ve aynı zamanda Angola Petrol Bakanı olan Jose Maira Botetho de Vasconcelos, bu yıl petrol fiyatlarının 75 dolara kadar çıkmasını umduğunu ifade etmişti.