"İyileştin" denerek taburcu edilen Suriyeli kadın hastane çıkışı fenalaşarak öldü

Gaziantep'te gittiği hastaneden "İyileştin" denerek taburcu edilen 27 yaşındaki Yasmin El Hammud, hastane çıkışı sokakta yere düşüp hayatını kaybetti.

Birgün'de yer alan habere göre Halep’ten dört yıl önce Türkiye’ye gelen El Hammud, iki yıl önce düşüp belinden rahatsızlandı. Kadının rahatsızlığı yıllar sonra nüksedince, babası D. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Göğüs kalp damar cerrahisinde dört gün kalan kadın, önceki gün “İyileştin” denerek evine gönderildi. Babasıyla hastaneden çıkıp minibüs duraklarına gelen Suriyeli kadın, başını tutarak yere düştü. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, Yasmin El Hammud’un hayatını kaybettiğini belirledi.



Görevliler ölümü ‘normal’ olarak değerlendirip olay yerinden ayrıldı. Ardından gelen cenaze aracının şoförü ise ölüm raporu olmadığı gerekçesiyle cesedi götüremeyeceğini söyledi ve cenaze tam 5 saat yerde kaldı. Mahallelinin çağrısı üzerine polis geldi. Kadının cenazesi polis tutanağı sonrası tabutla morga götürüldü. Otopside kadının akciğerlerinde tüberküloz olduğu ortaya çıktı.