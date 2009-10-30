'İyileşme ikinci diple bölünebilir'

Ünlü yatırımcı George Soros, küresel ekonomik iyileşmenin kırılgan olduğunu ve iyileşmenin ikinci bir diple bölünebileceğini belirtti.











ABD'nin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3.5 büyümesi dünya ekonomisine ilişkin umut veren bir sinyal oldu.

Ancak ünlü yatırımcı George Soros, küresel ekonomik iyileşmenin kırılgan olduğunu ve iyileşmenin ikinci bir diple bölünebileceğini belirtti.

Budapeşte'de bir konuşma yapan Soros, iyileşmenin kolaylıkla son bulabileceğini söyledi.

Soros, olası bir ikinci dibin 2010 veya 2011'de yaşanabileceğini kaydetti.



Strauss-Kahn: İşsizlik arttıkça kriz büyüyecek

Bu arada IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, ABD ekonomisinin büyümeye geçmesinin cesaret verici olduğunu ancak işsizlik arttığı sürece, krizin devam edeceğini belirtti.

Strauss-Kahn, krizde ikinci bir dibin olmaması için hükümetlerin canlandırma programlarını 10-12 ay daha sürdürmesi gerektiğini söyledi.



ABD'de tüketim 5 ay sonra geriledi

ABD'de kişisel harcamalar Eylül'de beklenti doğrultusunda yüzde 0.5 düştü. Böylece ülkede tüketim son beş ay içinde ilk kez gerilerken, bu yılın en büyük oranlı düşüşünü de kaydetti.

Düşüşte, hurda için nakit programının bitmesi etkili oldu. Diğer yandan kişisel gelirler ise beklentiye paralel bir şekilde değişmedi.