'İyileşemedim' deyip hastane hastane gezenler 5 lira ödeyecek

T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)'nde değişiklik yaparak vatandaşlara reçete başına yeni ücretler getirdi. 8 Mart tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemeye göre; vatandaşlardan daha önce ücret alınmayan aile hekimlerinden bundan sonra 3 TL muayene katkı payı alınacak. Ayrıca reçetenin nereden yazıldığına bakılmaksızın 3 kutu ilaç için 3 TL, 3 kutudan fazla her ilaç için 1 TL ilave ücret tahsil edilecek.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Artık ücretsiz, parasız, ucuz sağlık ve ilaç hizmeti devri kapanmış, paran kadar sağlık ve ilaç hizmeti devri başlamıştır." dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda sadece Resmi Gazete kanalıyla değişiklikleri duyurmasına tepki gösteren Saydan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz. 8 Mart'tan itibaren aile hekimliklerinden yazdıracağınız reçetelerden SGK 3 lira istemektedir. Yani aile hekimlerinde reçete yazdırmak ücretli hale gelmiştir. Durum 3 lira ile de sınırlı değildir. Eğer reçetenizde üçten fazla ilaç yazdırdıysanız, bu 5 TL ile 12 TL muayene katkı payı verdiğiniz devlet veya özel hastanelerde yazdırdığınız reçetelerinizde dahil, yazdırılan 3 kutu ilaç için 3 TL, 3 kutudan fazla her kutu ilaç için de ek olarak 1 TL daha reçete katkı payı ödemek zorundasınız."

10 gün içinde başka doktora muayene olmanın bedeli 5 TL

Yine getirilen düzenlemeyle 10 gün içinde aynı branşta, farklı hastaneye gidip muayene olanların ilave olarak 5 lira daha ödeyeceklerini kaydeden Saydan, "Yeni uygulama ile alınacak bu ilave ücretler, çalışanlar tarafından ceplerinden ödenecek. Emekli vatandaşlarımızın ise maaşlarından kesilecektir. Zaten 3 liralık ilaç için 5 lira ödemek zorunda kalan, onu da öderken sıkıntı çeken asgari geçim standardının altında olan vatandaşlarımız, 8 Mart gününden itibaren nasıl ilaç alacak?" diye sordu.