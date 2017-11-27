İyidere'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Aytekin KALENDER/İYİDERE, (Rize), (DHA) - RİZE\'nin İyidere İlçesi\'nde, Yeter Aydın\'ın kontrolünü yitirdiği otomobil karşı şeride geçti, TIR\'a çarptıktan sonra takla attı. Kazada Yeter Aydın ve 2 çocuğu yaralandı, kızı 5 yaşındaki Eylül Cemre Koç öldü.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İyidere İlçesi Karadeniz Sahil Yolu\'nda meydana geldi. Rize\'den Trabzon yönüne giden 29 yaşındaki Yeter Aydın\'ın kullandığı 53 AT 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçti. Kontroldan çıkan otomobil, Cemil Aktaş\'ın kullandığı 34 KL 2269 plakalı TIR\'a çarptıktan sonra takla attı. Kazada, Yeter Aydın ile çocukları Gülsü ve le Behlül Emre Koç yaralandı, kızı 5 yaşındaki Eylül Cemre Koç olay yerinde öldü. Yaralanan anne ve 2 çocuğu ambulansla kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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