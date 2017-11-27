T24 LogoT24 Logo
Gündem

İyidere'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Aytekin KALENDER/İYİDERE, (Rize), (DHA) - RİZE'nin İyidere İlçesi'nde, Yeter Aydın'ın kontrolünü yitirdiği otomobil karşı şeride geçti, TIR'a çarptıktan sonra takla attı

27 Kasım 2017 01:34

Aytekin KALENDER/İYİDERE, (Rize), (DHA) - RİZE\'nin İyidere İlçesi\'nde, Yeter Aydın\'ın kontrolünü yitirdiği otomobil karşı şeride geçti, TIR\'a çarptıktan sonra takla attı. Kazada Yeter Aydın ve 2 çocuğu yaralandı, kızı 5 yaşındaki Eylül Cemre Koç öldü. 
Kaza, saat 19.30 sıralarında İyidere İlçesi Karadeniz Sahil Yolu\'nda meydana geldi. Rize\'den Trabzon yönüne giden 29 yaşındaki Yeter Aydın\'ın kullandığı 53 AT 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçti. Kontroldan çıkan otomobil, Cemil Aktaş\'ın kullandığı 34 KL 2269 plakalı TIR\'a çarptıktan sonra takla attı. Kazada, Yeter Aydın ile çocukları Gülsü ve le Behlül Emre Koç yaralandı, kızı 5 yaşındaki Eylül Cemre Koç olay yerinde öldü. Yaralanan anne ve 2 çocuğu ambulansla kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERİYİDERE Rize DHAYeter AydınTIRKazada Yeter AydınEylül Cemre KoçKaradeniz Sahil YoluRize TrabzonATKontroldanCemil AktaşKLEmre KoçYaralananRize Devlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24