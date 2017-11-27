İyidere'de kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Aytekin KALENDER/İYİDERE(Rize), (DHA)- RİZE\'nin İyidere ilçesinde dün akşam meydana gelen ve 5 yaşındaki Eylül Cemre Koç’un öldüğü kazada annesi 29 yaşındaki Yeter Aydın da kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İyidere İlçesi Karadeniz Sahil Yolu\'nda meydana geldi. Rize\'den Trabzon yönüne giden 29 yaşındaki Yeter Aydın\'ın kullandığı 53 AT 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine karşı şeride geçti. Kontroldan çıkan otomobil, Cemil Aktaş yönetimindeki 34 KL 2269 plakalı TIR\'a çarptıktan sonra takla attı. Kazada, Yeter Aydın ile çocukları Gülsü ve le Behlül Emre Koç yaralandı, kızı 5 yaşındaki Eylül Cemre Koç olay yerinde öldü. Yaralanan anne ve 2 çocuğu ambulansla kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yeter Aydın tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi’nde bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 2 çocuğun tedavisi sürüyor.