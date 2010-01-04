İyi Tarım Ürünleri Geliyor

T24- Sebze ve meyvelerde künye uygulaması ‘İyi Tarım’ın da yaygınlaşmasını sağlayacak. Konuyla ilgili kampanyayı bakanlık ve zincir marketler yürütecek.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, önceki gün açıklanan ve 6 Ocak’ta komisyonda görüşülmeye başlanacak olan yeni hal yasa tasarısı kapsamında sebze ve meyvelere künye uygulaması yani ‘etiketten geriye izlenebilirlik’ zorunlu kılınıyor. Tasarı meyve ve sebzelerin daha hijyenik şartları taşıyabilmesi açısından AB’ye uygun, üreticiden tüketiciye kadar ürün künyesini ihtiva eden kayıt sisteminin geliştirilmesi, her ürünün hangi ilde, hangi üretici tarafından üretildiği ve hangi halde, hangi toptancı tarafından, hangi son kullanıcıya satıldığını gösteren barkod uygulamasının başlatılmasını öngörüyor.



Sanayi Bakanlığı’nın künye, Tarım Bakanlığı’nın bitki pasaportu adını verdiği uygulama sektörde “İyi Tarım Uygulamaları” (İTU) olarak da anılıyor. Türkiye’de 2003’te uygulanmaya başlanan sistemin yaygınlaştırılması amacıyla bakanlık yetkilileri ve zincir market yöneticilerinin önümüzdeki hafta bir araya geleceği, bu toplantıda İTU’yu kamuoyuna tanıtacak kampanyanın ayrıntılarının görüşüleceği belirtiliyor.



Avrupa 13 yıl önce başladı



Avrupalı büyük perakendecilerin 1997’de bir araya gelerek başlattığı ve bugün tüm dünyada kabul gören Global GAP (Good Agricultural Practices) çalışmaları böylece Türk perakendecileri arasında da hızla benimsenmiş oluyor. Bu yıl İTU kapsamında yetiştirilmiş olan ürünler tıpkı organik ürünler gibi özel reyonlarda daha sık olarak tüketiciyle buluşacak. GDO tartışmalarının yaşandığı ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmenin artığı dönemde iç pazarda “iyi ürün”lere yönelik talebin hızla gelişmesi bekleniyor.



Halen pek çok zincir market iyi tarım ürünlerine raflarında yer veriyor. Bu konuda görüş bildiren Metro Cash & Carry Genel Müdürü Hakan Ergin, 1 Ocak itibariyle tüm Metro mağazalarında yer alan meyve ve sebzelerin künyeli olduğunu ifade etti. Ergin, afiş ve kampanyalarla iyi tarım hakkında tüketicileri bilgilendireceklerini, Tarım Bakanlığı’nın konuya yönelik çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.





İyi tarımın 7 şartı :



1. Sulama, ilaçlama, gübreleme gibi tüm tarımsal faaliyetlerin her safhası üretici tarafından üretim kayıt cetveline kaydedilmek ve 2 yıl saklanmak zorunda.

2. Ürünlerin dikim, bakım, hasatı, kullanılan suyun kaynağı, gübrenin çeşidi gibi konular belirlenen şartlarda yapılmalı.

3. İlaçlama aşamalarında çalışanlar doğru ekipman ve kıyafetleri kullanmalı.

4. Hasatta çalışan işçiler için üretim yeri yakınlarında tuvalet, bağımsız el yıkama alanları olmalı.

5. İşçilerin rutin sağlık kontrolleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalı.

6. İşçiler iş durumuna uygun olarak lastik çizme, maske, eldiven gibi doğru ekipmanları kullanmak zorunda.

7. Ürünler gerekli laboratuvar çalışmalarından geçtikten sonra sertifika almaya hak kazanır.





İyi tarımın 5 yararı :



1. İyi tarım uygulamaları ürünün güvenliğini ve kalitesini artırdığı için dış pazarlara daha kolay satılmasını sağlar. Ürünün markalaşmasına olanak verir.

2. Rekabet gücü ve pazarlama imkânlarının artması üreticinin fazla kazanç elde etmesini sağlar.

3. Ürünler insan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermez.

4. Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretim yapılır.

5. Üretim sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilemez.





Çiftçiler eğitiliyor ürünler denetleniyor



Kiraz ihracatında Avrupa birincisi olan Alara Tarım’ın CEO’su Yavuz Taner geçen yıl Carrefour’la yaptıkları anlaşma çerçevesinde şirketlerine ait ürünlerin İTU, Global GAP sertifikalı diğer üreticilerin ürünleriyle beraber “doğa tat” adlı özel logolu reyonlarda tüketiciyle buluştuğunu anlattı. Üretici ailelere İTU hakkında eğitimler verdiklerini ve sertifikaya hak kazananlardan alım yaptıklarını belirten Taner, “Geçen yıl 200 bin euro yatırımla ürünler hasattan önce laboratuvarlarda incelendi” dedi.





Konya’da afişli tanıtım başladı



Eylül ayıyla birlikte Konya’da İTU kapsamında bazı marketlerde “iyi tarım” reyonları oluşturuldu. Konya İl Özel İdaresi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, İTU kapsamında, Tarım İl Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Meram Ziraat Odası ile ortak bir çalışma yürüterek belirlenen iki çiftçinin tarlasında toplam 50 dekarlık alanda ekim yaptı.

Uygulama kapsamında örnek çiftçilerin tarlalarında yetiştirdikleri lahana, domates, alabaş, karnabahar ve salatalıklar bazı marketlerde oluşturulan ‘iyi tarım’ reyonlarında satışa sunuldu.