İyi Parti'ye stant izni yok: "Yoğunluk olur" dedikleri meydanda özel bir rehabilitasyon merkezi sergi açıyor

İyi Parti'ye Arnavutköy Belediye Başkanlığı tarafından "Yoğunluk olur" gerekçesiyle stant açma izni verilmedi. Duruma İyi Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural, "Yoğunluk olur dedikleri meydanda şu an özel bir rehabilitasyon merkezi sergi açıyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Belediye tarafından yapılan izin açıklamasında, "İlçemiz Merkez Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda stant açma programı yapılmak istendiği belirtilmiş olup belirtilen alanda oluşabilecek yoğunluk nedeniyle belirtilen süre ile tahsis edilmesi uygun görülmemiştir" denildi.