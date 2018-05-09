T24 LogoT24 Logo
Gündem

İyi Parti'ye stant izni yok: "Yoğunluk olur" dedikleri meydanda özel bir rehabilitasyon merkezi sergi açıyor

Meydanda özel kurumların etkinlikleri dikkat çekiyor

09 Mayıs 2018 15:49

İyi Parti'ye Arnavutköy Belediye Başkanlığı tarafından "Yoğunluk olur" gerekçesiyle stant açma izni verilmedi. Duruma İyi Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural, "Yoğunluk olur dedikleri meydanda şu an özel bir rehabilitasyon merkezi sergi açıyor" sözleriyle tepki gösterdi. 

Belediye tarafından yapılan izin açıklamasında, "İlçemiz Merkez Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda stant açma programı yapılmak istendiği belirtilmiş olup belirtilen alanda oluşabilecek yoğunluk nedeniyle belirtilen süre ile tahsis edilmesi uygun görülmemiştir" denildi.

ETİKETLER

iyi partihaberarnavutköyaçıklama
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-05-09T15:49:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/iyi-partiye-stant-izni-yok-yogunluk-olur-dedikleri-meydanda-ozel-bir-rehabilitasyon-merkezi-sergi-aciyor,624167","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/iyi-partiye-stant-izni-yok-yogunluk-olur-dedikleri-meydanda-ozel-bir-rehabilitasyon-merkezi-sergi-aciyor,624167"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24