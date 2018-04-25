T24 LogoT24 Logo
Gündem

İyi Parti'ye Hazine'den yardım yok

"Şu anki mevzuatımızda, grup kuranların hazine yardımı alması için bir düzenleme yoktur"

25 Nisan 2018 12:47

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İyi Parti'nin Hazine yardımı alamayacağını söyledi. TBMM Genel Kurulu'unda AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Gül, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. İyi Parti'nin Hazineden seçim yardımı alıp alamayacağına ilişkin soru üzerine Gül, grup kuran partilere, son genel seçimlerde yüzde 3'ün üzerinde oy alması halinde Hazineden yardım yapıldığını anımsattı. Gül, "Şu anki mevzuatımızda, grup kuranların hazine yardımı alması için bir düzenleme yoktur." diye konuştu

ETİKETLER

İyi partihazineyardımgruperken seçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24