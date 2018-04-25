İyi Parti'ye Hazine'den yardım yok

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İyi Parti'nin Hazine yardımı alamayacağını söyledi. TBMM Genel Kurulu'unda AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Gül, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. İyi Parti'nin Hazineden seçim yardımı alıp alamayacağına ilişkin soru üzerine Gül, grup kuran partilere, son genel seçimlerde yüzde 3'ün üzerinde oy alması halinde Hazineden yardım yapıldığını anımsattı. Gül, "Şu anki mevzuatımızda, grup kuranların hazine yardımı alması için bir düzenleme yoktur." diye konuştu