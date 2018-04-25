İyi Parti'ye geçen CHP'li vekiller yanıtladı; Akşener'in adaylığı için imza verecekler mi?

Odatv yazarı Caner Taşpınar, muhalefetin, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'muhalefetin ortak adayı' olması konusunda ikna etmeye çalıştığı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tavrının dikkat çekici olduğunu söyledi. "Meral Akşener’in partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söylemesi de önemli bir ayrıntı" diyen Taşpınar, "CHP’den gelen vekiller Akşener’e imza vermeyecek mi?" diye sordu. Taşpınar, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in soruya “O konuda genel merkezler yönlendirecek bizi, şu anda net bir şey söylemek mümkün değil. Biliyorsunuz, bir sorumluluk ve görev üstlendik, birlikte hareket ediyoruz. Partilerle birlikte alınacak karara göre hareket edeceğiz” açıklamasında bulunduğunu yazdı.

Taşpınar'ın "Akşener’in adaylığı için imza verir misiniz" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Türkiye, 24 Haziran erken seçimine kilitlenmiş durumda. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün “muhalefetin ortak adayı” olabileceği tartışması sürüyor. Ancak Gül'ün adaylığına karşılık İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in tavrı dikkat çekiyor.

CHP'nin Akşener'i ikna turları yaptığı kulislere yansırken dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Akşener’le görüştü. Karamollaoğlu’nun yaptığı görüşmede Akşener'i ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Bu gelişmeler üzerine Akşener’in “Bir yıldır siyasette önemli şeyler söylüyorum. ‘Adayım’ diyorum, vatandaşın karşısına böyle çıktım. Net tavrımdır, adayım. Ben çekilmiyorum. Keşke Sayın Abdullah Gül de aday olsa, ben çok sevinirim. Nasıl bir yöntem olur bunu bilemem. Geri adım atmayacağım” açıklaması dikkat çekti.

"CHP’den gelen vekiller Akşener’e imza vermeyecek mi?"

Meral Akşener’in partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söylemesi de önemli bir ayrıntı.

Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için ya 20 milletvekilinin imzası ya da 100 bin imza toplanacak. Akşener’in “100 bin imza” açıklaması “CHP’den gelen vekiller Akşener’e imza vermeyecek mi?” sorusunu akla getirdi.

“CHP'li doğduk, CHP'li öleceğiz"

Odatv, CHP’den “parti görevi” açıklamasıyla istifa ederek İYİ Parti’ye geçen milletvekillerine “Meral Akşener’e imza verecek misiniz?” sorusunu yöneltti.

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, bunu herkes biliyor. Parti görevi olarak da geçtiğimizi herkes biliyor. Partimiz ne görev verirse yapacağız” dedi. Bu konuyu henüz değerlendirmediklerinin altını çizen Gaytancıoğlu, şunları söyledi: “Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nden hiçbir zaman kopmadık. Önce Türkiye diyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Ona göre, yine düşünürüz, gereğini yaparız. Biz onların grup kurmalarını sağladık. Seçime girmelerini sağladık. Partimize danışırız, kararımızı veririz. Biz Cumhuriyet Halk partili doğduk, Cumhuriyet Halk Partili öleceğiz. Demokrasi işlesin diye bu işe girdik. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisi şimdi de inşallah ‘kurtarıcı partisi’ olacak.”

"Partilerle birlikte alınacak karara göre hareket edeceğiz"

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise, “O konuda genel merkezler yönlendirecek bizi, şu anda net bir şey söylemek mümkün değil. Biliyorsunuz, bir sorumluluk ve görev üstlendik, birlikte hareket ediyoruz. Partilerle birlikte alınacak karara göre hareket edeceğiz” açıklamasında bulundu.

"Meral Hanım’la böyle bir görüşme yapmadım ve bize de böyle bir öneri getirilmedi"

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, “Ülkenin geleceği için imzam gerekli ise o imzayı; nasıl ki İyi Parti’ye geçtim hiç gözümü kırpmadan, geçmişimle ilgili değerlendirme dahi yapmadan, imzamı da eğer ülkem için gerekli olursa, partimin bu konuda aldığı karar olursa atarım” dedi. “Kişisel hareket etmem söz konusu olmaz” diyen Yeşil şunlara dikkat çekti: “Ben Meral Hanım’la da böyle bir görüşme yapmadım ve bize de böyle bir öneri getirilmedi. Biz bir menfaat ya da bir şey elde etmek için gitmedik. Kamuoyunda oluşan sinerjiyi görüyorsunuz. Biz kişisel olarak hareket etseydik, böyle bir sinerjiyi yaratabilir miydik?”