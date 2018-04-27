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"İyi Parti'ye geçen 15 CHP'li vekil yuvaya dönecek"

"Ankara'da siyaset baş döndüren hızıyla devam ediyor; bitti denilen her şey yeni bir formülle canlanıyor…"

27 Nisan 2018 11:42

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 100 bin imza ile 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayı olacağının söylemesine ilişkin olarak CHP'den İyi Parti'ye Meclis'te grup kurması için verilen 15 vekil 'yuvasına geri dönecek' iddiasında bulundu. 

Sarıkaya, "Muhalefet arasında yaşanan çatı aday arayışı sonuç vermeyip İyi Parti Lideri Meral Akşener’in de “20 milletvekiliyle değil, 100 bin imzayla aday olacağım” açıklaması, yeni bir gelişmenin kapısını araladı" dedi. 

"Seçime katılmasının önünü açmak ve Akşener’in adaylığını kolaylaştırmak amacıyla İyi Parti’ye destek için giden CHP’nin 15 milletvekili, yuvaya dönecek" diyen Sarıkaya, "CHP’nin etkin ismi, 'Milletvekili aday listelerinin tesliminden hemen önce 15 arkadaşımız İyi Parti’den ayrılır ve CHP listelerinden aday olurlar' dedi" yorumunda bulundu. 

Sarıkaya, "Tezcan da “Arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz” demekle yetindi. Ankara’da siyaset baş döndüren hızıyla devam ediyor; “Bitti” denilen her şey yeni bir formülle canlanıyor…" ifadesini kullandı. 

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