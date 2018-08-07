"İyi Parti'ye 15 milletvekili veren genel başkanımız, burada 3- 5 delegenin lafını yaptı"

Sabah yazarı Hilal Kaplan, CHP'de yaşanan kurultay krizine ilişkin olarak değerlendirmesinde, muhalif delegelerden CHP Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık'ın sözlerine köşesinde yer verdi. Buna göre Uyanık, "İyi Parti'ye grup kurmaları için 15 milletvekili veren genel başkanımız, burada 3- 5- 10 delegenin lafını yaparsa takdirini kamuoyuna ve bu partiye gönül veren yoldaşlarımıza bırakıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaplan'ın "Yolun sonu görünüyor" başlığıyla (7 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

CHP'deki 'tek adamlık rejimi' dün itibariyle tescillendi. Tam sayıda anlaşılamasa bile 600'ünüzerinde delegenin kurultay için imza verdiği ancak genel merkez baskısıyla imzasınıçekenler yüzünden 625 barajına ulaşılamadığı anlaşılıyor.

Dün Sabah'ta yayınlanan olağanüstü kurultay için toplanan imza listesine göre, sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli dahil Şırnak, Amasya, Çankırı, Sinop'tan imza veren çıkmamış. Mevcut yönetime topu topu beş ilin delegelerinden itiraz yok yani. Öte yandan Muharrem İnce'nin memleketi Yalova ile Sakarya, Manisa, Kilis, Aksaray, Bartın, Batman, Bilecik, Düzce ve Hakkâri dahil toplam on ildeki bütün delegeler İnce'nin liderliğinde birleşmiş. Ayrıca CHP'de 144 milletvekilinden 10 milletvekili ile 60 kişilik Parti Meclisi'nden 12 üye olağanüstü kurultayın toplanması için imza vermiş. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'ndan ise 4 üye olağanüstü kurultayın toplanmasını istemiş.

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Büyükşehirler içinde de 171 delegenin bulunduğu İstanbul'da kurultay toplanması için 71 delege imza verirken, Trabzon'da 11 delegenin 10'u, Konya'da 27 delegenin 20'si, Kocaeli'nde 22 delegenin 14'ü, Ardahan'da 4 delegenin 3'ü, Samsun'da 17 delegenin 14'ü, Bursa'da 35 delegenin 22'si, Denizli'de 14 delegenin 13'ü, Diyarbakır'da 22 delegenin 15'i, Adana'da 25 delegenin 9'u kurultay için imza vermiş.

Partideki yönetim çıkmazı büyük anlayacağınız. Fakat tabandan yükselen İnce çağrılarına kulaklarını tıkayan genel merkez kendi parti tavanına da kayıtsız kalmayı sürdürüyor. Önümüzdeki ilk kongrede de tüm muhalifleri tasfiye ederek, statükoyu iyice pekiştirme yoluna gideceklerine kesin gözüyle bakılıyor.

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Dün, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapan İnce taraftarları büyük sitem ve hayal kırıklığı içindeydi. Muhalif delegelerden CHP Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık, "İyi Parti'ye grup kurmaları için 15 milletvekili veren genel başkanımız, burada 3- 5- 10 delegenin lafını yaparsa takdirini kamuoyuna ve bu partiye gönül veren yoldaşlarımıza bırakıyoruz" diyerek aslında en çarpıcı yorumu yapıyordu.

Kılıçdaroğlu, İnce'yi siyaseten bitirme adına onu en son seçenek olarak aday yapmıştı.

Kendisi ve partisi %22 oy alırken, %30'un üzerine çıkan İnce'yi de 'Beklentinin altında kaldı' diyerek eleştirebilmişti. Şimdilik koltuklarını koruyan yönetim, hakaret ve iftira üzerinden düşmanlıklar üreterek bir süre daha ülke gündemini zehirlemeye devam edecek. Ancak kesin olan bir şey var: Yolun sonu görünüyor.