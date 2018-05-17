İyi Parti'nin standına saldıranlar serbest

İstanbul Bağcılar'da İyi Parti'nin seçim standına düzenlenen ve 8 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin tutuklanan Şenel Bozkurt ve Ferdi Aydemir, itiraz üzerine adli kontrol şartıyla geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Ne olmuştu

Bağcılar'da seçim standı açan İyi Partili gruba, 6 Mayıs Pazar günü saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırıda bulunmuş, parti standında bulunan 4'ü bıçaklı 8 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Yaralama olayında bıçak kullandığı iddia edilen 2 şüpheli ise, tutuklanmıştı.

Müştekilerin şikâyetten vazgeçitiği kararda belirtildi

2 şüphelinin tutuklanmasına Avukat Orkun Ayhan itiraz etti. İtirazı değerlendiren Bakırköy 3. Sulh Ceza Mahkemesi, "İsnat edilen suçun TCK kapsamında alt ve üst sınırları, güncel infaz yasası ve müştekilerin soruşturma dosyasında ayrı ayrı ibraz etmiş oldukları şikayetten vazgeçme dilekçeleri birlikte değerlendirildiğinde mevcut delil durumu itibariyle tutuklama tedbirinin beklenen ceza karşısında orantısız olacağı, bu aşamada adli kontrol tedbirleri ile beklenen faydanın sağlanabileceği değerlendirmekle itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir" denildi.

Şüpheliler Şenel Bozkurt ve Ferdi Aydemir'in tahliyesine karar veren hakimlik, 2 şüphelinin de yurt dışına çıkışını yasakladı ve her pazar günü adreslerine en yakın karakola imza atma tedbiri koydu.