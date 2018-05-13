İyi Parti'nin seçim beyannamesinde neler var?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarına yarın Ankara’dan başlıyor. İyi Parti’nin seçim beyannamesinin de diğer partilerle birlikte 26 Mayıs’ta açıklanması planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, İyi Parti’nin en önemli seçim vaadi “demokrasi” olacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İyi Parti, demokrasiyi, “yönetenlerin yetkilerini sınırlayan, vatandaşları keyfi yönetimlerin eline düşmekten ve muhalefette olanların da haklarını koruyan bir sistem” olarak tanımlıyor. “Demokrasiyi sağlayacak en önemli aracın da bağımsız, tarafsız, adil bir hukuk düzeni olduğu” vurgulanıyor.

Adalet için hamleler

Beyannamede, “adil yargılama hakkının mutlaka sağlanması, hâkim ve savcıların objektif kriterlere dayalı olarak ve liyakati esas alarak kabulü konusunda bir yasal düzenleme” vaadinin yer alacağı belirtiliyor. HSK, mahkemelerin bağımsızlığı, doğal veya kanuni hâkim ilkesi ve hâkim güvencesinin sağlanmasının da yeniden yapılandırılması seçim vaadinde yer alacak. Tutuklamalarda evrensel ceza hukuku ilkelerini hâkim kılacak, kuvvetli suç şüphesinin varlığının esas alınnasına yönelik zorunlulukların da beyannamede olması bekleniyor.

İyi Parti’nin seçmene yönelik en önemli vaatlerinden birini de “parlamenter sistem” vurgusu oluşturacak. “Parlamenter sisteme geri dönülecek. Kuvvetler ayrılığı güçlendirilecek” vurgularının yapılacağı beyannamede, milletvekili dokunulmazlıklarıyla ilişkili de ‘kürsü masuniyeti dışında tümüyle kaldırılmasının’ da beyannamede gündeme gelmesi bekleniyor.

Özgür basın vurgusu

Meral Akşener’in her konuşmasında sözünü ettiği “özgür basın” vurgusunun da beyannamede yer alacağı dillendiriliyor. Beyannamede, partinin programında yer alan “Medya, özgürce bilgi edinme ve yayma hakkına sahip olacak. Siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin medya olanaklarından adil şekilde yararlanması sağlanacak. Halk, haber alma ve bilgilendirme hakkını özgürce kullanacak. Medyada tekel oluşmasına, sermaye yapısı ve kaynağının gizlenmesine, yasadışılığa izin verilmeyecek” gibi ilkelerin beyannamede de vurgulanması bekleniyor.

Borçlar için vatandaşlık fonu

Akşener’in geçen hafta açıkladığı ve 4.5 milyon yurttaşın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçların satın alınmasını öngören “Türkiye Vatandaşlık Fonu” da ekonomi başlığı altında beyannamenin önemli konularından birini oluşturacak. Yurttaşları borç yükünden kurtarmak vaadi, Akşener’in seçimlere yönelik ‘kritik’ vaadini oluştururken, parti, çifçi için “mazotun 1.5 TL olacağı”, iş bulamayan genç için “iş buluncaya dek ‘Vatandaşlık Maaşı’ ödeyeceği” sözü de verecek.