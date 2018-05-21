İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi açıklandı

21 Mayıs 2018 22:31
İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray ile beraberindeki heyet Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelerek 600 kişilik aday listesini sundu.
İYİ Parti’nin öne çıkan adayları şu şekilde listede yer aldı:
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Ankara 3. bölge, 1. Sıradan, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tuğgeneral Ali Aydın, Adana 3. Sıradan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar 1. Sıradan, Emekli Büyükelçi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın Adnan Sezgin, Aydın\'dan 1. Sıradan, Eski Vali Behiç Çelik, Mersin\'de 1. Sıradan, Emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan Bursa 2. bölgeden 1. Sıradan, Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır 1. Sıradan, Eski Bayındırlık Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir Akcan da Afyonkarahisar 2. Sıradan, Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray İzmir 2. Bölge 1. Sıradan.”
İYİ Parti’nin illere göre milletvekili aday listesi şöyle:
ADANA
ADANA 1 İSMAİL KONCUK
ADANA 2 MEHMET METANET ÇULHAOĞLU
ADANA 3 ALİ AYDIN
ADANA 4 NİHAL AĞCA
ADANA 5 RECAİ MERCİMEK
ADANA 6 SİNEM ULUDAMAR
ADANA 7 MEHMET SERTAÇ DURAK
ADANA 8 VEDAT SABANCI
ADANA 9 EREN ÖZER
ADANA 10 HAMZA GÜLTEKİN
ADANA 11 ŞULE TÜDEŞ
ADANA 12 ERCAN ATALAY
ADANA 13 ALİ KABAKLI
ADANA 14 SİBEL ÇAKMAK
ADANA 15 İLKER KILINÇ
ADIYAMAN
ADIYAMAN 1 MAHMUT BOZKURT
ADIYAMAN 2 ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY
ADIYAMAN 3 ZÜLFİKAR IŞIK
ADIYAMAN 4 FATİME ZEHRA AKBAŞ
ADIYAMAN 5 MAHMUT CİHAN GÜVENÇ
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR 1 GÜLTEKİN UYSAL
AFYONKARAHİSAR 2 ABDÜLKADİR AKCAN
AFYONKARAHİSAR 3 OKŞAN ULUSOY EFE
AFYONKARAHİSAR 4 SELAHATTİN MÜHSÜRLER
AFYONKARAHİSAR 5 ALPER YAĞCI
AFYONKARAHİSAR 6 ÖMER ERYEŞİL
AĞRI
AĞRI 1 BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU
AĞRI 2 ADEM KILIÇ
AĞRI 3 MUSTAFA YAŞAR
AĞRI 4
AMASYA
AMASYA 1 AHMET FATİH COŞAR
AMASYA 2 GÖKHAN LAFÇI
AMASYA 3 MEDET EROĞLU
ANKARA
ANKARA-1 1 KORAY AYDIN
ANKARA-1 2 HALİL İBRAHİM ORAL
ANKARA-1 3 MESUT ÖZARSLAN
ANKARA-1 4 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
ANKARA-1 5 MİNE BAŞ
ANKARA-1 6 YETKİN ÖZTÜRK
ANKARA-1 7 KADRİYE ÜNLER
ANKARA-1 8 FEHMİ KANDEMİR
ANKARA-1 9 BARIŞ DOĞAN
ANKARA-1 10 ÇAĞLAR AY
ANKARA-1 11 İHSAN KOÇAK
ANKARA-1 12 KENAN TÜRÜDÜ
ANKARA-1 13 HATİCE KÜÇÜK
ANKARA-2 1 ŞENOL BAL
ANKARA-2 2 ERSÖNMEZ YARBAY
ANKARA-2 3 GÖKHAN BEKER
ANKARA-2 4 FARUK KÖYLÜOĞLU
ANKARA-2 5 HASAN SEYMEN
ANKARA-2 6 HEDİYE AKDERE
ANKARA-2 7 TUNCAY TEKAY
ANKARA-2 8 HÜSEYİN ÖZLÜK
ANKARA-2 9 BAHA CANKUT SARITAŞ
ANKARA-2 10 ÇİĞDEM BİNGÖL
ANKARA-2 11 BARIŞ ÇALIŞKAN
ANKARA-3 1 DURMUŞ YILMAZ
ANKARA-3 2 AYHAN ALTINTAŞ
ANKARA-3 3 REŞAT ERDOĞAN
ANKARA-3 4 TAMER KAYAALP
ANKARA-3 5 AYŞE SUCU
ANKARA-3 6 ÖMER KARAKAŞ
ANKARA-3 7 HÜSEYİN ŞİMŞEK
ANKARA-3 8 UMUTCAN GÜNERKAYA
ANKARA-3 9 AHMET CAN BUĞDAY
ANKARA-3 10 BÜLENT GÜRSOY
ANKARA-3 11 ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU
ANKARA-3 12 BERİL GÜMÜŞ
ANTALYA
ANTALYA 1 FERİDUN BAHŞİ
ANTALYA 2 HASAN SUBAŞI
ANTALYA 3 TUBA VAROL ÇOKAL
ANTALYA 4 FULYA YASEMİN
ANTALYA 5 KADRİ LEVENT DİM
ANTALYA 6 MUSA ERTUĞAN
ANTALYA 7 BÜNYAMİN SEÇME
ANTALYA 8 NEŞE TOKER
ANTALYA 9 MERYEM AYDOĞAN
ANTALYA 10 CAFER ÜNAL
ANTALYA 11 CAHİT KOCABEYOĞLU
ANTALYA 12 BİROL ÜSTEM
ANTALYA 13 ÖNAL ÇAVUŞOĞLU
ANTALYA 14 ALPER TUNÇER
ANTALYA 15 YAKUP CEM ÇINAR
ANTALYA 16 LEYLİ KEMAL
ARTVİN
ARTVİN 1 FİLİZ AKYÜZ
ARTVİN 2 KAMİL AKSU
AYDIN
AYDIN 1 AYDIN ADNAN SEZGİN
AYDIN 2 BERNA SUKAS
AYDIN 3 HALİL İBRAHİM AKTEMUR
AYDIN 4 ŞULE TUNTAŞ
AYDIN 5 FEVZİ KÖSE
AYDIN 6 SÜLEYMAN DEMİRCİ
AYDIN 7 MUSTAFA ORHUN ÇETİN
AYDIN 8 SEMRA YÜCEL
BALIKESİR
BALIKESİR 1 İSMAİL OK
BALIKESİR 2 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
BALIKESİR 3 NEZAHAT SALON
BALIKESİR 4 YAŞAR GENÇ
BALIKESİR 5 BEGÜM KÜÇÜKOĞLU
BALIKESİR 6 KERİMAN KÜLTÜR
BALIKESİR 7 ÖZLEM URAL
BALIKESİR 8 EROL AYDEMİR
BALIKESİR 9 ONUR ŞENEL
BİLECİK
BİLECİK 1 MESUT TEKİN
BİLECİK 2 BATUHAN ATALAY
BİNGÖL
BİNGÖL 1 MEHMET SAİT YAZICI
BİNGÖL 2 ABDURRAHİM ARİÇ
BİNGÖL 3 SELAHETTİN EKİNCİ
BİTLİS
BİTLİS 1- ZİYA YOLDAŞ
BİTLİS 2- HİKMET TUNALI
BİTLİS 3- YUSUF DENİZ
BOLU
BOLU 1 MEHMET AYDIN
BOLU 2 İRFAN BAYAR
BOLU 3 NİMET İNCE
BURDUR
BURDUR 1 OSMAN KURT
BURDUR 2 HÜSEYİN ERDEM
BURDUR 3 HATİCE FUNDA BÜLBÜL
BURSA
BURSA-1 1 İSMAİL TATLIOĞLU
BURSA-1 2 SAMİ BİLGE
BURSA-1 3 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
BURSA-1 4 YÜKSEL YILMAZ
BURSA-1 5 ABDULLAH ALAGÖZ
BURSA-1 6 SERMİN ÖZENSOY
BURSA-1 7 ÜSTÜN TUNALIGİL
BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK
BURSA-1 9 AYHAN TAYFUR
BURSA-1 10 MERVE ASA
BURSA-2 1 AHMET KAMİL EROZAN
BURSA-2 2 HASAN TOKTAŞ
BURSA-2 3 ADNAN İSLAMOĞULLARI
BURSA-2 4 SERPİL ARSLANTÜRK
BURSA-2 5 ALİ EKBER CAN
BURSA-2 6 BETÜL BAYRAKTAR ORHAN
BURSA-2 7 İSMAİL ŞENOL
BURSA-2 8 YAVUZ BÜLBÜL
BURSA-2 9 FAZLI SEYİS
BURSA-2 10 ÖZGEHAN KOÇER
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE 1 RIDVAN UZ
ÇANAKKALE 2 İSMET BALKAN
ÇANAKKALE 3 İKBAL AYTAÇ
ÇANAKKALE 4 MEHMET TAMER ERGÜN
ÇANKIRI
ÇANKIRI 1 AYDIN AYANOĞLU
ÇANKIRI 2 GAMZE ATALAY
ÇORUM 1 FATİH MEHMET ARSLAN
ÇORUM 2 ABDULLAH KARAMAN
ÇORUM 3 SEFER YILMAZ
ÇORUM 4 SİNEM SARI
DENİZLİ
DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK
DENİZLİ 2 ŞULE TÜRKARSLAN
DENİZLİ 3 NAFİZ ÖZ
DENİZLİ 4 TEMEL BAŞBUĞ
DENİZLİ 5 MEHMET ALİ UZAKGİDER
DENİZLİ 6 ZEYNEP SÖZERİ
DENİZLİ 7 MURAT GÜNGÖR
DENİZLİ 8 HÜSEYİN KÖSEOĞLU
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR 1 MEHMET SALİM ENSARİOĞLU
DİYARBAKIR 2 AHMET YİĞİT
DİYARBAKIR 3 HANDAN KAÇMAZ
DİYARBAKIR 4 CEVDET DEMİR
DİYARBAKIR 5 NAZIM KAYA
DİYARBAKIR 6 FERHAT ALTINDAĞ
DİYARBAKIR 7 DOĞAN YONTÜRK
DİYARBAKIR 8 ENGİN KONAKÇI
DİYARBAKIR 9 NİHAT ARİF TEKİN
DİYARBAKIR 10 SELMA TANİN
DİYARBAKIR 11 ABDÜLBAKİ ÇAKMAK
DİYARBAKIR 12 ABDÜLKADİR ÇELEBİ
EDİRNE
EDİRNE 1 MEHMET AKALIN
EDİRNE 2 ORHAN ÇAKIRLAR
EDİRNE 3 DİLEK KIRMIZI
EDİRNE 4 İSMET ERSÖZ
ELAZIĞ
ELAZIĞ 1 YAVUZ TEMİZER
ELAZIĞ 2 ABDÜLKERİM EFLATUN
ELAZIĞ 3 ALİ YÜCEL UYGUR
ELAZIĞ 4 MUSTAFA KEMAL ATİKELER
ELAZIĞ 5 ENİS GİRAY
ERZİNCAN
ERZİNCAN 1 AYŞE ŞÜKRAN ALPTEKİN
ERZİNCAN 2 CENANİ DAĞHAN ÇAKMAK
ERZURUM 1 MUHAMMET NACİ CİNİSLİ
ERZURUM 2 ZEKAİ KAYA
ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR
ERZURUM 4 YILMAZ CEYRAN
ERZURUM 5 ALPASLAN KÜNİ
ERZURUM 6 DENİZ SİNİCİ
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR 1 ARSLAN KABUKÇUOĞLU
ESKİŞEHİR 2 ÖMER İBRAHİM SAYIN
ESKİŞEHİR 3 EREN EKMEN
ESKİŞEHİR 4 EBRU SERVİ
ESKİŞEHİR 5 EMRE DEMİR
ESKİŞEHİR 6 ARİF GEÇKALAN
ESKİŞEHİR 7 GÖKÇE YATMAZ
GAZİANTEP
GAZİANTEP 1 İMAM HÜSEYİN FİLİZ
GAZİANTEP 2 MEHMET CAN TUĞSUZ
GAZİANTEP 3 CELAL YILDIRIM
GAZİANTEP 4 MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU
GAZİANTEP 5 İSMET KILIÇ
GAZİANTEP 6 İBRAHİM KESKİN
GAZİANTEP 7 LİNA OCAK
GAZİANTEP 8 OĞUZ HOCAOĞLU
GAZİANTEP 9 SANEM KASAPSEÇKİN
GAZİANTEP 10 İZETTİN ŞAHİN
GAZİANTEP 11 İLKER BAY
GAZİANTEP 12 CEREN SOYLU
GAZİANTEP 13 ÜNVER BÜLENT GÖKSEVEN
GAZİANTEP 14 MEHMET ÇELİK
GİRESUN
GİRESUN 1 ORHAN ERZURUM
GİRESUN 2 ÜNZİLE YÜKSEL
GİRESUN 3 AHSEN TÜRK
GİRESUN 4 OSMAN ÇALIŞKAN
GÜMÜŞHANE
GÜMÜŞHANE 1 ALİ ATEŞ
GÜMÜŞHANE 2 NECDET İLHAN
HAKKARİ
HAKKARİ 1 DİLEK TANRIKULU
HAKKARİ 2 YILDIRIM ÖRNEK
HAKKARİ 3 Ayşe Tezel
HATAY
HATAY 1 BİLAL KARACA
HATAY 2 MEHMET BİÇER
HATAY 3 MEHMET KORMAN
HATAY 4 MEHMET ALİ YILDIRIM
HATAY 5 HATİCE GÜZEL
HATAY 6 ZEKİ TOPRAK
HATAY 7 İLKER ÇALIŞKAN
HATAY 8 KEVSER EKER
HATAY 9 ERTUĞRUL GAZİ DENER
HATAY 10 ŞAHİZAR SEBER
HATAY 11 ALİ KEMAL KÖMÜR
ISPARTA
ISPARTA 1 AYLİN CESUR
ISPARTA 2 MUSTAFA ŞİMŞEK
ISPARTA 3 SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA
ISPARTA 4 ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT
MERSİN
MERSİN 1 BEHİÇ ÇELİK
MERSİN 2 ZEKİ HAKAN SIDALI
MERSİN 3 ÖZER ÖZEL
MERSİN 4 ÜLKÜ SİNCAR
MERSİN 5 VOLKAN ALKAN
MERSİN 6 HASAN DOYDU
MERSİN 7 OSMAN YILMAZ
MERSİN 8 ÜLKÜ CENGİZ
MERSİN 9 SÜLEYMAN ÇETİN
MERSİN 10 HÜSNİYE EKİNGEN
MERSİN 11 AYDIN RIFAT KOCABAŞ
MERSİN 12 MUSTAFA KUNT
MERSİN 13 ASPORÇA MELİS KESER
İSTANBUL
İSTANBUL-1 1 HAYRETTİN NUHOĞLU
İSTANBUL-1 2 AHMET ÇELİK
İSTANBUL-1 3 YAVUZ AĞIRALİOĞLU
İSTANBUL-1 4 MERAL ALEMDAR
İSTANBUL-1 5 YÜCEL COŞKUN
İSTANBUL-1 6 ONUR AYDIN
İSTANBUL-1 7 MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN
İSTANBUL-1 8 EMİNE KÜÇÜKALİ
İSTANBUL-1 9 ADİL ERKOÇ
İSTANBUL-1 10 ARİF TEVETOĞLU
İSTANBUL-1 11 DURSUN ÇOLAK
İSTANBUL-1 12 SULTAN NESLİHAN SEVEN
İSTANBUL-1 13 OĞUZ SARUL
İSTANBUL-1 14 MİTHAT BORA BULUT
İSTANBUL-1 15 NAZLI ASPAY CEBECİ
İSTANBUL-1 16 OKTAY ERÇAKAR
İSTANBUL-1 17 ŞENTÜRK DEMİRAL
İSTANBUL-1 18 FUAT ONBAŞILI
İSTANBUL-1 19 KUBİLAY PEYİK
İSTANBUL-1 20 HİLAL TUNCER
İSTANBUL-1 21 UFUK ÜNAL
İSTANBUL-1 22 SAYGIN ÖZYILDIRIM
İSTANBUL-1 23 MEHMET ALİ ÖZDEMİR
İSTANBUL-1 24 SEVGİ ŞAHİN
İSTANBUL-1 25 BARIŞ TAVLAŞOĞLU
İSTANBUL-1 26 TUBA ALAYLI
İSTANBUL-1 27 AYSEL KIRALİ
İSTANBUL-1 28 YELDA GARGUN
İSTANBUL-1 29 MURAT AĞIREL
İSTANBUL-1 30 ONUR HANLIOĞLU
İSTANBUL-1 31 ÖNDER FARUK PARMAK
İSTANBUL-1 32 BÜLENT ASLAN
İSTANBUL-1 33 YÜKSEL KARAÇAM
İSTANBUL-1 34 YÜKSEL BAT
İSTANBUL-1 35 CANER YILMAZ
İSTANBUL-2 1 ÜMİT ÖZDAĞ
İSTANBUL-2 2 FATİH MEHMET ŞEKER
İSTANBUL-2 3 ÖZCAN PEHLİVANOĞLU
İSTANBUL-2 4 İLAY AKSOY
İSTANBUL-2 5 COŞKUN YILDIRIM
İSTANBUL-2 6 MEHMET ASLAN
İSTANBUL-2 7 BİNNUR KARADAĞLI
İSTANBUL-2 8 ALİ DİNÇER ÇOLAK
İSTANBUL-2 9 VEDAT YENERER
İSTANBUL-2 10 ABDULLAH İLKER SUNGUR
İSTANBUL-2 11 NURİ YILMAZ
İSTANBUL-2 12 CEMİLE ALBAŞ
İSTANBUL-2 13 RÜSTEM FIRAT
İSTANBUL-2 14 AYCAN GÜLEÇLİLER
İSTANBUL-2 15 SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
İSTANBUL-2 16 GÖKHAN KARGI
İSTANBUL-2 17 ALİ AKER
İSTANBUL-2 18 ERTAN VAROL
İSTANBUL-2 19 MUAMMER DEMİRCİ
İSTANBUL-2 20 HÜSEYİN ÖNDEŞ
İSTANBUL-2 21 YAŞAR KIZILKUM
İSTANBUL-2 22 BURÇİN GÖKÇE
İSTANBUL-2 23 ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ
İSTANBUL-2 24 FİSUN MEHLİKA TOCA
İSTANBUL-2 25 MUSTAFA AKAY
İSTANBUL-2 26 AYDIN EGEMEN
İSTANBUL-2 27 MUSTAFA YAZICI
İSTANBUL-2 28 UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR
İSTANBUL-3 1 AHAT ANDİCAN
İSTANBUL-3 2 ÜMİT BEYAZ
İSTANBUL-3 3 HAYATİ ARKAZ
İSTANBUL-3 4 MELTEM ÜNAL ERZEN
İSTANBUL-3 5 KEMAL NİZİPLİOĞLU
İSTANBUL-3 6 HÜSEYİN ÜLGER
İSTANBUL-3 7 ÖZDEMİR POLAT
İSTANBUL-3 8 ELMAS GRAĞOS
İSTANBUL-3 9 AYHAN BÖLÜKBAŞI
İSTANBUL-3 10 İSKENDER DURİÇ
İSTANBUL-3 11 MERRİN HASİPOĞLU
İSTANBUL-3 12 CELAL KARAPINAR
İSTANBUL-3 13 SUAT SARI
İSTANBUL-3 14 ZEKİ BULGAN
İSTANBUL-3 15 OSMAN ERUSTA
İSTANBUL-3 16 EVRİM TOK
İSTANBUL-3 17 MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ
İSTANBUL-3 18 MUSTAFA BİLGİLİ
İSTANBUL-3 19 MEHMET PÜTÜN
İSTANBUL-3 20 RUHİYE AYLA DEMİR
İSTANBUL-3 21 MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ
İSTANBUL-3 22 ZİHNİYE GÜRKAN
İSTANBUL-3 23 ALİ HAYDAR GÜVEN
İSTANBUL-3 24 MELİHA APAYDIN
İSTANBUL-3 25 SİBEL KAYA
İSTANBUL-3 26 TAYFUN SİLİVRİ
İSTANBUL-3 27 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
İSTANBUL-3 28 NAZMİYE İZGİN
İSTANBUL-3 29 KÜRŞAT ÖZER
İSTANBUL-3 30 YUSUF YAVUZCAN
İSTANBUL-3 31 MURAT KUDRET
İSTANBUL-3 32 ARDIL AKIL
İSTANBUL-3 33 SEZER ÖZSOY
İSTANBUL-3 34 HAKAN AKSU
İSTANBUL-3 35 PENBE BOLAT
İZMİR
İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
İZMİR-1 2 YILDIRIM ULUPINAR
İZMİR-1 3 MEHMET TEZKAN
İZMİR-1 4 ÇİĞDEM ÖZER
İZMİR-1 5 OSMAN ERTÜRK ÖZEL
İZMİR-1 6 OSMAN VAROL
İZMİR-1 7 BÜLENT KIRILMAZ
İZMİR-1 8 SERAP ÖZÖKTEM
İZMİR-1 9 ÜLKÜ DOĞAN
İZMİR-1 10 HÜSEYİN HAKAN IŞIK
İZMİR-1 11 BURCU BOSTANCIOĞLU
İZMİR-1 12 İBRAHİM DÖNERTAŞ
İZMİR-1 13 KADİR GÜREL
İZMİR-1 14 GİZEM ALBAŞ
İZMİR-2 1 AYTUN ÇIRAY
İZMİR-2 2 MUSTAFA KERPİŞCİ
İZMİR-2 3 ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU
İZMİR-2 4 HÜSMEN KIRKPINAR
İZMİR-2 5 BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
İZMİR-2 6 METİN DÖKMECİLER
İZMİR-2 7 ANIL SELEK
İZMİR-2 8 NADİR GERGİN
İZMİR-2 9 İLKER GÜL
İZMİR-2 10 SALİH ATAKAN DURAN
İZMİR-2 11 HAYRI KÖSEOĞLU
İZMİR-2 12 ÜLKÜ DOĞAN
İZMİR-2 13 MURAT CEM ÖZDEMİR
İZMİR-2 14 PELİN YETKİN YAZICI
KARS
KARS 1 YÜKSEL AKBABA
KARS 2 AHMET AKÜZÜM
KARS 3 HİKMET ŞİMŞEK
KASTAMONU
KASTAMONU 1 İLHAN ENGİN
KASTAMONU 2 SEYFİ SARIOĞLU
KASTAMONU 3 MEHMET MURAT AŞCI
KAYSERİ
KAYSERİ 1 DURSUN ATAŞ
KAYSERİ 2 FATİH ERYILMAZ
KAYSERİ 3 HÜSEYİN TEKİN
KAYSERİ 4 BERRİN EYİDEMİR
KAYSERİ 5 METİN SOYLU
KAYSERİ 6 SERAP DURMUŞ
KAYSERİ 7 MESUT UÇAN
KAYSERİ 8 HASAN AYDIN
KAYSERİ 9 KAMİL KARAMETE
KAYSERİ 10 BETÜL TOSUN
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ 1 KÜRSAD YAMANER
KIRKLARELİ 2 SİBEL PİŞKİN
KIRKLARELİ 3 MUSTAFA KÖSEOĞLU
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR 1 MUSTAFA HAKAN ÜNSER
KIRŞEHİR 2 ASAF KAYAOĞLU
KOCAELİ
KOCAELİ 1 LÜTFÜ TÜRKKAN
KOCAELİ 2 ALİ TÜRKŞEN
KOCAELİ 3 HARUN DEMİRKAYA
KOCAELİ 4 RUHİTTİN SÖNMEZ
KOCAELİ 5 DİJLE AKIN
KOCAELİ 6 ADİL GÜLEZ
KOCAELİ 7 AHMET YEŞİL
KOCAELİ 8 FUAT BERNA
KOCAELİ 9 İBRAHİM ÖMER TOYRAN
KOCAELİ 10 RENAN KIRAN
KOCAELİ 11 AYŞEGÜL BABACAN
KOCAELİ 12 ALPER BİRCANOĞLU
KOCAELİ 13 AYLA İLGÜN
KONYA
KONYA 1 FAHRETTİN YOKUŞ
KONYA 2 ORHAN TULUKÇU
KONYA 3 SEVİL SARGIN
KONYA 4 MEHMET İLKER YİĞİT
KONYA 5 ŞAKİR BERBER
KONYA 6 SÜLEYMAN ŞENOL
KONYA 7 GÖKHAN TOZOĞLU
KONYA 8 OSMAN FEDAİ
KONYA 9 MUSTAFA RIDVAN PEKER
KONYA 10 NAZMİ SIRIT
KONYA 11 RANA ERARSLAN
KONYA 12 MEHMET ALİ ÖNAL
KONYA 13 NAZAN KAYA
KONYA 14 HULUSİ KOÇAK
KONYA 15 FARUK ÇÖKLÜ
KÜTAHYA
KÜTAHYA 1 NİHAT KULA
KÜTAHYA 2 İBRAHİM EMRE KARAA
KÜTAHYA 3 HÜSEYİN ÇAKIR
KÜTAHYA 4 MEHMET EMİN BAŞ
KÜTAHYA 5 AYNUR SEZER
MALATYA
MALATYA 1 ALİ BİLİCİ
MALATYA 2 HACI MEHMET TURFANDA
MALATYA 3 ŞULE GÜRSOY
MALATYA 4 SAHRA KARAHAN ERGUVAN
MALATYA 5 MUHAMMET AFŞİN ARIKAN
MALATYA 6 ÖZGÜR BOZKURT
MANİSA
MANİSA 1 TAMER AKKAL
MANİSA 2 GÖKHAN KARAÇOBAN
MANİSA 3 HASAN ERYILMAZ
MANİSA 4 ASLI ÖZ
MANİSA 5 ŞAHAP YARALI
MANİSA 6 KADİR CENK ÖZATICI
MANİSA 7 SERKAN SERDAR ADIGÜZEL
MANİSA 8 ÖMER GERİTER
MANİSA 9 SELCEN ŞEKERCİOĞLU
MANİSA 10 AHMET KAĞAN AVCI
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ 1 FARUK ATLI
KAHRAMANMARAŞ 2 MUSTAFA BASTIRMACI
KAHRAMANMARAŞ 3 BÜLENT MEŞE
KAHRAMANMARAŞ 4 AYŞE KIRAÇ
KAHRAMANMARAŞ 5 SADİ GÜNEN
KAHRAMANMARAŞ 6 MÜJGAN ÖZDARENDELİ
KAHRAMANMARAŞ 7 AHMET ÇABUKEL
KAHRAMANMARAŞ 8 İRFAN MERT YIKAN
MARDİN
MARDİN 1 HAKAN ERDEM
MARDİN 2 ATLAFUN AYDOĞDU
MARDİN 3 AZİZ RODAN SAROHAN
MARDİN 4 TUNA IŞIKHAN
MARDİN 5 BURHAN İLHAN
MARDİN 6 UĞURHAN ARAS
MUĞLA
MUĞLA 1 METİN ERGÜN
MUĞLA 2 ERTAN KÜÇÜKAY
MUĞLA 3 KORAY HAYVACI
MUĞLA 4 PEYAMİ CİNAZ
MUĞLA 5 NESRİN AŞTI
MUĞLA 6 CAHİT KARAÖZ
MUĞLA 7 İZEL KUŞKUN
MUŞ
MUŞ 1 ERKAN KEMALOĞLU
MUŞ 2 ZİHNİ SAYAN
MUŞ 3 BAHRİYE KILIÇ
MUŞ 4 ERKAN ÇELİKOĞLU
NEVŞEHİR
NEVŞEHİR 1 MUSA ERTAŞ
NEVŞEHİR 2 FATİH MEHMET ŞAHİN
NEVŞEHİR 3 HÜSEYİN SEVİNDİK
NİĞDE
NİĞDE 1 VEDAT BAYRAM
NİĞDE 2 NAİM OSMAN EREM
NİĞDE 3 DÖNDÜ GÖKMEN
ORDU
ORDU 1 YENER YILDIRIM
ORDU 2 GÜNAY KARAAĞAÇ
ORDU 3 FERHAT ÇAKIROĞLU
ORDU 4 MUKADDER KORKMAZ
ORDU 5 ŞAHİN YILMAZ
ORDU 6 BARIŞ CANDAN
RİZE
RİZE 1 HIZIR KESKİN
RİZE 2 KÜRŞAT HACISÜLEYMANOĞLU
RİZE 3 AYŞEGÜL ÖZYANIK
SAKARYA
SAKARYA 1 ÜMİT DİKBAYIR
SAKARYA 2 AYDOĞAN ARSLAN
SAKARYA 3 MEHMET KIR
SAKARYA 4 NURGÜL ÇAKAR
SAKARYA 5 İLKER ÖZBUDAK
SAKARYA 6 ZEYNEP ULUSİNAN
SAKARYA 7 ASENA ASLAN BURAK
SAMSUN
SAMSUN 1 BEDRİ YAŞAR
SAMSUN 2 İBRAHİM ÖZYER
SAMSUN 3 HÜSEYİN ACAR
SAMSUN 4 BİRSEN ÖZTÜRK
SAMSUN 5 AKIN ÜNER
SAMSUN 6 ÖNDER FATİH ŞENOL
SAMSUN 7 HAKAN KİPER
SAMSUN 8 AYŞE AYAN
SAMSUN 9 FURKAN ÖZDEMİR
SİİRT
SİİRT 1 EMİN TEZ
SİİRT 2
SİİRT 3
SİNOP
SİNOP 1 CEYHAN DEMİR
SİNOP 2 SEZGİN ŞİMŞEK
SİVAS
SİVAS 1 ÜNAL POLAT
SİVAS 2 ÜNAL YILMAZ
SİVAS 3 ÇAĞLAYAN DİKMEN
SİVAS 4 BETÜL KILIÇKAYA
SİVAS 5 HÜSEYİN GÜLHAN
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ 1 ENEZ KAPLAN
TEKİRDAĞ 2 MUHTAR MAHRANLI
TEKİRDAĞ 3 HAZIM TAMER DODURKA
TEKİRDAĞ 4 BELMA KUVANCI
TEKİRDAĞ 5 OĞUZHAN AYDIN
TEKİRDAĞ 6 TUNCAY KIRMIZIGÜL
TEKİRDAĞ 7 NURCAN BALCI EROL
TOKAT
TOKAT 1 HÜSEYİN ERKAN İKİKAT
TOKAT 2 FATİH DEMİRKOL
TOKAT 3 İRFAN ALPAT
TOKAT 4 ŞULE ORUÇ
TOKAT 5 ALİ TURAN TOKGÖZ
TRABZON
TRABZON 1 HÜSEYİN ÖRS
TRABZON 2 HÜSEYİN KOLOĞLU
TRABZON 3 TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN
TRABZON 4 TUNA TAŞKIN
TRABZON 5 MURAT KELEŞ
TRABZON 6 NEŞE AY
TUNCELİ
TUNCELİ 1 DÜZGÜN DEMİR
TUNCELİ 2 ALMILA MARAŞ
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA 1 ZUHAL ÇİFTKAYA
ŞANLIURFA 2 HASAN OĞUL
ŞANLIURFA 3 MEHMET ÇADIRCI
ŞANLIURFA 4 İMAM BADILLI
ŞANLIURFA 5 MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI
ŞANLIURFA 6 ABDULLAH TÜYSÜZ
ŞANLIURFA 7 MEHMET GANİM BAŞAR
ŞANLIURFA 8 VEYSEL DEMİR
ŞANLIURFA 9 MEMDUH DOĞRU
ŞANLIURFA 10 OSMAN ESAD BUCAK
ŞANLIURFA 11 MURAT KAÇAK
ŞANLIURFA 12 İBRAHİM HALİL AGIRTAŞ
ŞANLIURFA 13 FUAT AKSOY
ŞANLIURFA 14 ÖZGÜR GENGEÇ YAŞAR
UŞAK
UŞAK 1 NEŞE YILMAZ
UŞAK 2 ALİ KURT
UŞAK 3 ÖZDEMİR KOÇYİĞİT
VAN
VAN 1 SELİM ÖZGÖKÇE
VAN 2 FUAT GÖÇER
VAN 3 TÜLAY ÇİVİ
VAN 4 BAYRAM TARIK ÖZELER
VAN 5 TANER BABACANOĞLU
VAN 6 M.SALİH ALBAYRAK
VAN 7 FUAT BAKAN
VAN 8 ALPASLAN DENİZ
YOZGAT
YOZGAT 1 SEYİT YÜCEL
YOZGAT 2 DERVİŞ VURAL
YOZGAT 3 GÖKHAN GENÇASLAN
YOZGAT 4 AKIN UYAR
ZONGULDAK
ZONGULDAK 1 AYDIN TÜMEN
ZONGULDAK 2 MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU
ZONGULDAK 3 FEHİME ÇAKIR
ZONGULDAK 4 HAVA ÇİÇEK
ZONGULDAK 5 MUSTAFA ADİL ÖZKAN
AKSARAY
AKSARAY 1 AYHAN EREL
AKSARAY 2 NURİ KOÇAŞ
AKSARAY 3 RAHİM AYDIN
AKSARAY 4 FATMA PINAR İZGÜ
BAYBURT
BAYBURT 1 SÜLEYMAN BURÇ
KARAMAN
KARAMAN 1 İSMET İLMİ HATİPOĞLU
KARAMAN 2 ATİLLA ZORLU
KARAMAN 3 MERVE UÇAR
KIRIKKALE
KIRIKKALE 1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
KIRIKKALE 2 MUSTAFA AKYÜREK
KIRIKKALE 3 ŞEVKET ÖZSOY
BATMAN
BATMAN 1 KISMET ÇELİK
BATMAN 2 HASAN ÖLÜK
BATMAN 3 TANSU GÖRKEM
BATMAN 4 BEYHAN ÖZGENER
BATMAN 5
ŞIRNAK
ŞIRNAK 1 HASAN TATAR
ŞIRNAK 2 ABDULLAH GÜLÇE
ŞIRNAK 3 HACI ÖZER
ŞIRNAK 4 AHMET NURÇOK
BARTIN
BARTIN 1 HAMİT ERHAN ALDATMAZ
BARTIN 2 FATMA SİNEM ÖZÜOKLU
ARDAHAN
ARDAHAN 1 LEVENT PEHLİVAN
ARDAHAN 2 ÇELİK DEMİR
IĞDIR
IĞDIR 1 GÜNDÜZ GÜNEŞ
IĞDIR 2 İBRAHİM AKKUŞ
YALOVA
YALOVA 1 ÜNLEM ÜSTEL
YALOVA 2 ELİF AKYOL TOSUN
YALOVA 3 NUR GEMALMAZ AYAZ
KARABÜK
KARABÜK 1 DURSUN ALTIPARMAK
KARABÜK 2 HAKKI ÖZDEK
KARABÜK 3 TENZİLE ÇELİK
KİLİS
KİLİS 1 MUHAMMET BALCI
KİLİS 2 DİLEK AKKÖZ
OSMANİYE
OSMANİYE 1 MEHMET TEMEL
OSMANİYE 2 NİHAT ÇERÇİ
OSMANİYE 3 MUHAMMET KAYA
OSMANİYE 4 VAHİDE ÖNER
DÜZCE
DÜZCE 1 ERCAN KATIRCIOĞLU
DÜZCE 2 YUNUS ÖZAY ER
DÜZCE 3 REYHAN ATASEVEN
ANKARA, (DHA)-
© Tüm hakları saklıdır.