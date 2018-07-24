İyi Parti'nin kongre tarihi belli oldu

İyi Parti'nin seçimli olağanüstü kongresinin tarihi belli oldu. Ankara'da salon durumunun uygun olması halinde kongre 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Habertürk'ten Saliha Çolak'ın aktardığına göre, Afyonkarahisar'daki çalıştayda yaşanan olayların ardından Genel Başkan Meral Akşener olağanüstü kongreye gitme kararı almıştı. Parti'nin Divan Kurulu toplantısında kongre tarihinin 12 Ağustos olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.
İyi Parti lideri Akşener, aday olmayacağını açıklamış, Parti Sözcüsü Aytun Çıray, olağanüstü kurultayda ortak imza ile Meral Akşener'i genel başkan adayı olarak göstereceklerini açıklamıştı.