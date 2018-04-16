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İyi Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. tur hesabı: CHP'liler, Akşener'e oy verir mi?

İyi Parti 1 Nisan'da olağanüstü kurultayını gerçekleştirecek

16 Nisan 2018 11:09

2019’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az zaman kalırken, partiler de stratejilerini oluşturuyor. İyi Parti'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tur için hesap yapıldığı, CHP'li seçmenin de oylarının Akşener'e kaymasının mümkün olup olmadığı tartışıldığı öğrenildi. 

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre,  AKP ve MHP’nin 'Cumhur İttifakı'na karşı İyi Parti’nin de Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) ile bir ittifak kuracağı dillendirilirken, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İyi Parti ittifaktan çok ikinci turu hedefliyor. 

Bu nedenle başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partilerinin ilk turda kendi adaylarını çıkarmaları gerektiği üzerinde duruluyor. Seçimler için ne kadar çok aday çıkarsa, iktidarın oylarında o kadar düşüş yaratacağı ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ikinci turda şansının o kadar yükseleceğine inanılıyor. İkinci tura Akşener, Erdoğan’ın karşısına aday olarak kalırsa, CHP’li seçmenin de Akşener’i destekleyeceği hesapları yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde parlamentonun bir önemi kalmayacağını savunan İyi Parti yönetimi, bu yönetim şeklinin değişmesi için öncelikli olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmanın gerektiği üzerinde duruyor. Eğer, Akşener Cumhurbaşkanı seçilirse, İyi Parti de vaat ettiği gibi yeniden parlamenter sisteme dönmek için adım atacak. 

Hedef AKP tabanı

Akşener, 1 Nisan’da gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda, hem merkez sağa hem de MHP tabanına gönderme yaparken, şimdiki hedefinin ise AKP tabanı olduğu ifade edildi. Her ne kadar CHP tabanında Akşener’e yönelik bir sempati olsa da CHP ile ittifakın İyi Parti’ye olumsuz yansıyacağından kaygılanıldığı berlirtildi.

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