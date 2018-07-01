"İyi Parti'nin bir milletvekili Erdoğan'a 'Yanınızdayım efendim' mesajı gönderdi bile"

Korkusuz yazarı Can Ataklı, İyi Partili bir milletvekilinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Yanınızdayım efendim" mesajı gönderdiğini iddia etti.

Ataklı, Meclis'te MHP'nin kilit parti olduğu söylemlerine "MHP kilit milit değil" diye yanıt vererek, "AKP'nin 290 küsur milletvekili, çıkacak her kanun için yeter de artar bile" ifadesini kullandı.

Korkusuz yazarının "MHP kilit milit değil" başlığıyla (1 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Her seçimden sonra bayılırım kimi gazeteci, siyasetçi ve akademisyenlerin kamera karşısına geçip de “Seçmen ne mesaj verdi?” diyerek derin analizler yapmasını izlemeye.

“Seçmen dedi ki” diye başlayan cümleler genellikle “süslü” tanımlamalarla devam eder.

Oysa seçmenin dediği falan yoktur.

O günkü durumuna göre oyunu kullanmıştır o kadar.

“Efendim seçmen dedi ki, başkanını beğeniyorum ama partiyi uyarıyorum.”

Böyle diyor akıldane ekranda. Taban Erdoğan'ı bağrına basarmış ama partinin de kulağını çekmiş.

Oysa yok böyle bir şey.

Toplumun bir bölümü tek adam olarak Erdoğan'ı görüyor, parti falan umurunda bile değil.

Bu seçimin “seçmen ne dedi” saçmalıklarının başında bu geliyor.

Bu seçimin ikinci saçma analizlerinden biri de “MHP kilit parti oldu” söylemi.

Neden MHP kilit olmuş?

Çünkü AKP yüzde 42'de kalmış, Meclis'te 300'ü bulamamış, bu yüzden MHP'ye muhtaç olacakmış, kritik kanunlarda MHP'nin kapısına gitmek zorundaymış.

Bunları söyleyenlerin “rejim değişikliğinden” haberi yok galiba.

MHP kilit milit değil.

Nedeni basit, artık parlamento yok ki.

Var gibi olsa bile artık parlamentonun bir önemi yok.

Orada bizim vergilerimiz sayesinde ayda yaklaşık 20'şer bin lira maaş alacak 600 kişi oturacak o kadar.

Bu parlamento kanun çıkarmayacak, denetim yapmayacak, soru sormayacak, bütçebile hazırlamayacak.

Yapacağı tek şey var.

Cumhurbaşkanının çıkaracağı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini kanun haline getirmek.

Bunun için de MHP'nin desteğine falan gerek yok.

AKP'nin 290 küsur milletvekili, çıkacak her kanun için yeter de artar bile.

İşler çok karışır da inatlaşma olursa AKP'nin 294 milletvekiline karşı muhalefetin 306 milletvekili bir araya gelirse Erdoğan'ın gönderdiği kararname değiştirilerekyasallaştırılır.

O zaman da Erdoğan bunu veto eder.

Yasa değiştirilmeden ve 300 oyun üzerindeki bir kabulle yine gönderirse Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ne gider ve oradan bozdurur.

Bizim entel gazetecilerimiz akademisyenlerimiz bile hâlâ anlamamışlar yeni sistemi ve parlamentondaki çoğunluğun önemli olacağını sanıyorlar.

Parlamento ancak muhalefet gerçek anlamda 400'e yakın veya üstündeyse önemli artık. 294 AKP'linin olduğu bir meclis meclis değildir ki.

NOT: Ayrıca ille de AKP'nin çoğunlukta olduğu bir meclis isteniyorsa, o da halledilir. Sonuçta sadece 7 milletvekiline ihtiyaç var. Onu sağlamaktan kolay ne var. Baksanıza dakka bir talip bir, İYİ Parti'nin bir milletvekili Erdoğan'a “Yanınızdayım efendim”mesajı gönderdi bile.