İyi Parti'nin ‘asgari ücretlilerden vergi alınmasın' teklifi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın "Asgari ücretliden vergi alınmasın" şeklinde verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP'lilerin oyları ile reddedildi.

İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 14 Kasım Çarşamba günü TBMM Başkanlığı’na asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için gereken incelemenin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla araştırma önergesi vermişti. Asgari ücretle çalışanlardan vergi alınmamasına yönelik verilen önergede, “İş gücünün önemli bir kısmını oluşturan ancak refah seviyesi açısından beklenen noktada bulunmayan asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için ücretleri üzerinden alınan her türlü vergiden muaf tutulmaları gerekmektedir. Bu kapsamlı çalışmanın temelini oluşturması ve asgari ücretli çalışanlarla ilgili detaylı bilgi havuzuna ulaşılması amacıyla; Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105 maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” ifadeleri yer almıştı.

AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi

İyi Partili Lütfü Türkkan’ın “Asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi ve asgari ücretten vergi alınmaması için gereken tedbirlerin alınması” ile ilgili araştırma önergesi AKP’nin ret, MHP’nin çekimser oyu ile reddedildi.