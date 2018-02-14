İYİ Partililerden şehitliğe 'Sevgili Mehmetçik' ziyareti

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- İYİ Partililer Kayseri’de \'14 Şubat Sevgililer Günü\' nedeniyle \'Sevgili Mehmetçik\' programı düzenleyerek, Kartal Şehitliği’nde dua edip, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Afrin\'de şehit olan ancak henüz cenazesine ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı için açılan mezara da kırmızı karanfil bırakıldı.

İYİ Parti Kayseri İl teşkilatı \'Sevgili Mehmetçik\' temalı program kapsamında Kartal’da bulunan Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti. Ziyarette şehitler için dua edildi ve aynı zamanda şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı. İYİ Parti İl Başkanı Hüseyin Tekin, Afrin harekâtına destek vermek ve bunun yanında şehitleri anmak için bu programı düzenlediklerini belirtti. \"Bizim sevgilimiz Mehmetçik’tir\" diyen Tekin, \"İYİ Parti mensupları olarak bizim için toprağa düşmüş, vatan için toprağa düşmüş, değerli Mehmetçiklerimizi ziyaret etmek istedik. 14 Şubat Sevgililer Günü’nün başka anlamları olabilir ama biz burada bizim sevgilimiz Mehmetçik diyerek onlara bir şükran borcumuzu, onları anma borcumuzu burada ödemek istedik. İYİ Parti olarak bu tür şehitlerimize karşı saygı, şehitlerimize karşı vefa, şehitlerimize karşı ilgi eksikliğimiz hiç bitmeyecek. Dün arkadaşlarımızla 15 askerin şehit olduğu hain terör saldırısının davasını takip ettik. Şehitlerimizin ailelerine, gazilerimize destek verdik. Bugün buradayız, manevi huzurlarındayız. Onlara desteğimizi göstermek istedik. Buradan belirtmek isteriz ki, emperyalistlere biz son ferdimiz ölene kadar dimdik ayaktayız, ayakta olacağız. Bin ölüp bin diriliriz. Yine şehit olacağız ama vatanımızı da kimseye el uzattırmayacağız\" dedi.

İYİ Partililer, \'Zeytin Dalı Harekâtı’nın 4\'üncü gününde şehit olan ve cenazesine ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı için açılan mezara da kırmızı karanfil bıraktı.

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