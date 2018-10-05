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İYİ Partililerden, Akşener'in evinin önünde açıklama 

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde yaşanan olayın ardından bir grup partili Akşener'in evinin önünde açıklama yaptı

05 Ekim 2018 15:53

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in evinin önünde yaşanan olayın ardından bir grup partili Akşener\'in evinin önünde açıklama yaptı.
Grup adına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı konuştu.
Cihan Paçacı, \"Dün akşamdan bu yana genel başkanımız Meral Akşener\'in şahsında, Türk siyasi tarihinde görülmemiş seviyesizlikte bir saldırıyla karşı karşıyadır\" dedi. Paçacı, \"Tehdit ve üslupsuzluk, siyaseti sokak raconu seviyesine düşürmemelidir\" diyen Paçacı, \"Bir kadını tehdit etmek, bir kadının yoluna pusu atmak, gece karanlığında bir kadının kapısına adam yollamak, geçtik Türk töresinin, affettirmeye pek hevesli olduğu mafyanın raconunda bile yoktur\" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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