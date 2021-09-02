İyi Partililerden AKP'li Cahit Özkan hakkında suç duyurusu: Bunlara pabuç bırakacak değiliz

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile partililer, Çağlayan Adliyesi’ne gelerek bir televizyon programında, "İyi Parti’yi FETÖ kurdurttu” diyen AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Kavuncu, "Atılan iftiralar, yapılan iddialar çok ağır. Bunlar vatan hainliğiyle eş tutulacak iddia ve iftiralardır. Bunlara pabuç bırakacak değiliz" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir TV programında, İyi Parti’nin FETÖ tarafından kurdurulduğunu iddia etmişti. Özkan’ın bu iddiası üzerine, İyi Partililer; Türkiye genelinde adliyelere giderek Özkan hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladı.

Buğra Kavuncu, bugün partililerle birlikte Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, AKP'li Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Kavuncu, suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermeden önce Çağlayan Adliyesi önünde bir açıklama yaptı. Kavuncu, şunları söyledi:

"Bu sahtekarların ipliğini pazara çıkaracağız"

"Bugün biz buraya Cahit Özkan’ın bir süre önce bir televizyon kanalında yapmış olduğu açıklamalarla ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere toplandık. Biz bunu bugün İstanbul’da yapıyoruz ama dün bugün ve belki yine yarın devam edecek olan 81 il başkanlığımızın ve Türkiye’de birçok ilçe başkanlığının, milletvekillerimizin, genel idare kurulu üyelerimizin, kurucularımızın tamamı Cahit Özkan hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundular, bulunuyorlar ve tamamı da bulunmuş olacak.

Bunu yapmak durumundayız çünkü bu atılan iftiralar, yapılan iddialar çok ağır ithamlar. Bunlar vatan hainliğiyle eş tutulacak iddialar ve iftiralar. Bunlara biz pabuç bırakacak değiliz. İçinizden herhangi birine ben eğer bir terör örgütü veya vatan hainliğiyle alakalı bir ithamda bulunacaksam bir tereddüdüm varsa, bunun gereğini yaparım hem de en ağır biçimde yaparım. Bunu televizyon kanallarında çıkıp anlatmam. Eğer bunun gereğini yapmayıp televizyon kanallarında anlatıyorsam inanın ben büyük bir sahtekarımdır. Bu sahtekârların ipliğini biz pazara çıkaracağız.

"Değil Türkiye, dünya böyle sahtekarlık arsızlık görmedi"

Bundan bir süre önce de kendisi hakkında benzer iftiralar atıldığını anlatan Kavuncu, o zaman da buraya gelip açıklama yaptığını ve suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı. Kavuncu, şöyle konuştu:

"Demiştim ki, 'Beni soruşturun ve bu iftiracıların iftiracı olduğunu, müfteri olduğunu tüm kamuoyuna belgeleyin.' Aynı milletvekillerimizin TBMM'de yaptığı gibi. Ne yapmışlardı? FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın diye iki kere soru önergesi verdiler ve bu iki soru önergesi de bugün bu alçakça iftiraları yapanlar tarafından reddedildi. Değil Türkiye, dünya böyle bir sahtekarlık, böyle bir arsızlık görmedi. Kendi mensubu oldukları partinin lideri, ‘Allah bizi affetsin, biz aldandık’ dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Efendice bir kenarda oturun bir kenarda, ağzınızı açmayın. Çünkü biz bu konuyla ilgili geçmişte büyük bir hatanın büyük bir aldanmışlığın içine düştük. Kendi genel başkanınız bunu söyledikten sonra, hala utanmadan, rezilce bu iftiraları nasıl atıyorsunuz nasıl insan içine çıkıyorsunuz, ben bunu hayretle karşılıyorum. Biz bugün suç duyurusunda bulunacağız. Nasıl benimle alakalı iftira atanların müfteri olduğunu yine yargı tarafından ispat ettiysek, Cahit Özkan için verilen binlerce dilekçe binlerce suç duyurusu kendisinin binlerce kere bir yalancı, bir müfteri ve bir iftiracı olduğunun ispatı olacak.”

"39 ilçe başkanlığımız suç duyurusunda bulundu"

Yakın zamanda uğradığı yumruklu saldırıdan da bahseden İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biliyorsunuz bir süre önce saldırıya uğradım. Saldırıyı yapan müptezelin ifadesini biliyorsunuz. Diyor ki, ‘Kendisiyle ilgili yapılan açıklamalardan etkilendim. Kendisiyle ilgili söz konusu kişinin yapmış olduğu iftiralardan, yapmış olduğu açıklamalardan etkilendim.’ Kimsenin, kimsenin hayatıyla oynamaya hakkı yok. Türkiye’de herhangi planlı bir saldırı organize etmenize de gerek yok. Ülkede öyle bir iklim oluşturdunuz ki attığınız iftiralarla, yarattığınız cahil ordusuyla ve kullandığınız dille birilerini birilerine düşman etmeyi becerdiniz, ama biz bunu yıkacağız. Mücadelemiz de bundandır. Asla hukuktan vazgeçmeyeceğiz. Bileğimizin gücü olsa da mangal gibi yüreğimiz olsa da bize bu alçakça saldırıları yapanlara o alçaklık içinde cevap vermeyeceğiz. Avukatlarımızla beraber buradayız. Hukuktan hiçbir zaman ayrılmayacağız. Bu iftirayı atanların iftiracı olduğunu biz belgeledikten sonra bunlara hiç kimse de itibar etmesin. Hiç kimse belli ideolojiler arkasına sığınıp da gençleri kandıran onları kirleten onların o açık beyinlerini iğfal eden kişilerin peşinden gitmesin. Bunlar geçmişte yapıldı, şimdi de yapılmaya çalışılıyor.

Bir ideoloji sahibi olmak başka bir şey, iyi insan olmak başka bir şeydir. İyi insanla kötü insanın kim olduğunu tüm kamuoyu görüyor, izliyor. Biz de bütün bu saldırılara göğüs gererek Türk yargısından hakkımızı talep ederek kimlerin iftiracı olduğunu hep ispat ettik, ispat etmeye de devam edeceğiz.

İstanbul’da 39 ilçe başkanlığımız Cahit Özkan’la ilgili suç duyurusunda bulundu. Şimdi biz de adliyeye girip İl Yönetim Kurulu olarak topluca suç duyurusuyla ilgili dilekçemizi vereceğiz."

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