İYİ Partililer, Ankara yolunda kaza geçirdi: 7 yaralı (2)

AKŞENER\'DEN YARALILARA ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara\'daki toplantıya gelirken kaza geçiren Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, milletvekili adayları İbrahim Özyer ve Önder Fatih Şenol ile partililer Ömer Şişman, Alper Özyer ve Recep Güleroğlu\'nu tedavi gördükleri hastane ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Seçim Beyannamesi\'ni açıkladığı toplantının ardından Kırıkkale Devlet Hastanesi\'ne gitti. Burada kaza da yaralanan partilileri ziyaret edip geçmiş olsun dileyen Akşener, hastane yetkililerinden de bilgi aldı. Akşener, yaralıların yakınları ile de görüştükten sonra, hastaneden ayrıldı.



Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)



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