İyi Partili Yokuş: Mecliste bulunan birçok AK Partili milletvekili FETÖ ile iltisaklı

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “FETÖ ile iltisaklı adamlar bakan yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanı FETÖ’cülerin kurduğu bir derneğin yöneticisiydi. Şu an devlet bürokrasisinde de FETÖ ağırlığı devam ediyor. Bunlar FETÖ ile mücadele etmiyorlar. Bunlar FETÖ terör örgütünü yeniden yavaş yavaş kamuya yerleştiriyorlar” dedi.

İyi Partili Yokuş, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün görevine getirilen ve geçmişte FETÖ ile ilgili sözleriyle gündeme gelen Bekir Bozdağ ile Hazine Bakanı Nureddin Nebati hakkında değerlendirmelerde bulunan Yokuş, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı sisteminin kötü bir yansımasını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Bu 20 yılda askeriye ve bürokrasiye yerleştirdiği kendi kadroları var. Kamu artık AK Parti'nin arka bahçesi oldu.

Ülkemiz parti devletine dönüştü. Erdoğan bu ülkenin önemli kurumlarındaki kişileri kafasına göre değiştiriyor. Bazen görevine son verdiği kişiyi bir zaman sonra yeniden atıyor.

AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı döneminde iyi şeylerin hepsi Erdoğan'ın hanesine yazılırken, iyi gitmeyen şeyler ise bakan ya da bürokratlara kalıyor ya da dış güçler deniliyor”

“FETÖ İLE FOTOĞRAFI ÇIKAN SİYASİLERE NİYE DOKUNMUYORUZ?”

FETÖ ile etkin bir mücadele verilmediğini ifade eden Yokuş, FETÖ'cülerin yeniden kamuya yerleştirildiğini ileri sürdü. Mecliste bulunan birçok AKP'li milletvekilinin FETÖ ile iltisaklı olduğunu söyleyen Yokuş şöyle konuştu:

“Türkiye artık yönetilemiyor. Biz meclise girdiğimizde beri CHP ile birlikte ‘FETÖ'nün siyasi ayağını bulalım' dedik. Bununla ilgili defalarca teklifte bulunduk, soru önergesi verdik. Bu terör örgütünün devletin en kılcal damarlarına da kadar sızdığını söylüyorlar.

Bunların en kolay gireceği yer siyaset. ‘Gelin bunları bulalım' dedik, ‘hayır' dediler. Hayır demelerinin sebebi ise bugün mecliste bulunan birçok AK Partili milletvekili FETÖ ile iltisaklı adamlar. Şimdi de FETÖ ile iltisaklı adamlar bakan yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanı FETÖ'cülerin kurduğu bir derneğin yöneticisiydi. Şu an devlet bürokrasisinde FETÖ ağırlığı devam ediyor. Bunlar FETÖ ile mücadele etmiyorlar.

"FETÖ terör örgütünü yeniden yavaş yavaş kamuya yerleştiriyorlar"

Bunlar FETÖ terör örgütünü yeniden yavaş yavaş kamuya yerleştiriyorlar. Biz bu durumdan endişe duyuyoruz. FETÖ'nün dershanelerine giden herkesi FETÖ'cü ilan edip, garibanları hallettik.

Şimdi FETÖ ile fotoğrafları çıkan siyasetçilere niye dokunmuyoruz? Damat onun okullarında yetişmiş, Meclis Bakanı aynı şekilde. Fehmi Koru ve Hüseyin Gülerce FETÖ'cüydü şimdi AK Parti saflarında sahada. Ben 2010 yılında AK Partililer FETÖ'cülerle birlikteyken onlarla mücadele eden bir STK başkanıydım. Allah bize fırsat verirse bu ülkedeki gerçek FETÖ'cüleri hepsini bir bir çıkartacağız ve adalete teslim edeceğiz”