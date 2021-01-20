İyi Partili Yokuş: Konya Büyükşehir Belediyesi’nde oluşturulan “Dijital Takip Ofisi” biriminde insanların sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar takip ediliyor

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Konya Büyükşehir Belediyesi'nde 'Dijital Takip Ofisi' adında bir birimin oluşturuldu. Burada 70 kişi çalıştırılıyor. Bu birimde başta Konya'daki gazeteciler ve yazarlar olmak üzere sosyal medya hesabı olan Sivil Toplum örgütleri ve Meslek kuruluşu yöneticilerinin, Yerel Siyasi Parti Yöneticilerden muhtarlara, iş adamlarına kadar her kesimden insanların sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar takip ediliyor." iddiasında bulundu.

Yokuş, "İktidarı ya da belediyeyi eleştiren gazeteciler uyarılıyor. Yerel gazetelerin ilanları kesiliyor." dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Yokuş, "2017 yılı Sayıştay Raporları'nda bazı uygunsuz ihale ve harcamalar yer aldı. Özellikle tarihi alışveriş merkezi Bedesten Hanın restorasyonunda ve Konya Ak Yokuş üst geçidi yapımında milyonlarca liralık yolsuzluk iddiası medyaya da yansıdı. Milletvekili sıfatımla Konya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Ancak, Konya Valiliği soruşturma izni vermedi. Konya Büyükşehir Belediyesi genel seçimler öncesi Konya merkez ve ilçelerinde Ramazan boyu iftarlar verdi. Kendi açıklamalarına göre 400 bin kişi iftara katıldı. Boğazına kadar borçlu bir belediyenin bunu yapması ilginçtir." düşüncesini dile getirdi.

Yokuş, "Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Seçimleri öncesi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya belediyesinin kaynakları ile İstanbul'da yaşayan ne kadar Konyalı varsa yemekli programlar düzenledi. Konyalının hakkını İstanbul seçiminde harcadı." diye konuştu.