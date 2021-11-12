İyi Partili Yılmaz Türk lirasının değersizleşmesini eleştirdi: Nereye geldiğimizde 'rekabetçi kura' ulaşacağız, 15 mi?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, “Gelinen noktada ne kurda istikrar ne faizlerin sabit kalması sağlanabildi. Yönetim, şimdi yeni bir deney yapmaya karar verdi. ‘Rekabetçi kur’ diyoruz, literatürde böyle bir tanım yok. Nerede duracağız? Ortadaki bu durum bir kanamadır. Nasıl olsa kan bittiği zaman kanama duracak, ama hayatta kalabilecek miyiz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı kesin hesabı ve bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

"Türkiye ekonomisi üzerinden deneyler yapılıyor"

Durmuş Yılmaz, Komisyon’da yaptığı konuşmada, "Günümüz krizi, ucuzlatılan emektir. Türkiye ekonomisi üzerinden deneyler yapılıyor. Hem faizi hem döviz kurunu aynı anda idare etmek mümkün değil. Gelinen noktada ne kurda istikrar ne faizlerin sabit kalması sağlanabildi. ‘Faizleri düşürsün’ diye göreve gelen Merkez Bankası başkalarının hepsi, faizi artırarak görevinden ayrılmışlardır. Yönetim, şimdi yeni bir deney yapmaya karar verdi. Merkez Bankası örtük bir cari açık politikasını uygulamaya karar vermiş görünüyor" dedi.

"Rekabetçi kur enflasyondan başka işe yaramadı”

Rekabetçi kur tanımını eleştiren Durmuş Yılmaz, "Rekabetçi kur’ diyoruz, literatürde böyle bir tanım yok. Nerede duracağız? Nereye geldiğimizde rekabetçi kura ulaşacağız? 15 mi? Rekabetçi kur enflasyondan başka işe yaramadı" diye konuştu.

"Kanama duracak ama hayatta kalabilecek miyiz?"

Durmuş Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’a, "Ortadaki bu durum bir kanamadır. Nasıl olsa kan bittiği zaman kanama duracak ama hayatta kalabilecek miyiz? Siz, bu politika değişikliğinin neresindesiniz? Enine boyuna konuşuldu mu? Güvence verebilecek misiniz" sorularını sordu.

"Büyümeyi sağlamanın önü açılmalı"

Durmuş Yılmaz, "Eski köye yeni adet, her zaman yanlış değildir ancak bunların içsel tutarlılığının olması gerekiyor. Merkez Bankası fiyat istikrarına değer veren kişiler olarak, eleştirdikçe mandacı olmakla itham edildik. Bunun neresi mandacılık" tepkisi gösterdi.

Yılmaz, "Önce enflasyon gündemden çıkarılmalı. Büyümeyi sağlamanın önü açılmalı. Kendi kanununda çerçevesi çizilen fiyat istikrarını sağlamak üzere Merkez Bankası rahat bırakılacak" önerisinde bulundu. (ANKA)