Eski TCMB Başkanı Yılmaz'dan Merkez Bankası'na: Sayın Cumhurbaşkanı'na 'susmanız daha hayırlı olacaktır' demeniz döviz satmaktan daha etkili olacaktır

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası'nın faiz kararlarını ve dövize müdahale etmesini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla eleştirdi. Yılmaz Merkez Bankası'nın müdahalesinin sadece ilave döviz talebi yaratacağını ifade eden Yılmaz "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'susmanız daha hayırlı olacaktır' demeniz döviz satmaktan daha etkili olacaktır" dedi.

Faiz kararına ilişkin ise Yılmaz paylaştığı bir grafik üzerinden şu değerlendirmeyi yaptı:

"Siyah MB’nın politika faizi, mavi bu faizden bankaların MB’dan aldığı borç miktarı. Bankalar düşük faizden aldıkları TL’sını yüksek faizden devlete uzun vadeli borç veriyor, ya da kredi olarak kullandırdıkları kişiler döviz alıyor, TL değer kaybediyor. Dış güç mü dediniz, geçiniz."