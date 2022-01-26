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İyi Partili Yılmaz’dan Bakan Varank’a: Elektrik verilemeyen sanayi kuruluşları ile ilgilenip kendi işini düzgün yapıp iyi  örnek olmanız daha güzel olmaz mı? 

Durmuş Yılmaz - Mustafa Varank (sağda)

26 Ocak 2022 13:58

İyi Partili Durmuş Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yaptığı, "Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz." açıklamasını eleştirdi. Yılmaz Varank'a, "Elektrik verilemeyen sanayi kuruluşları ile ilgilenip kendi işini düzgün yapıp iyi  örnek olmanız daha güzel olmaz mı?" diye seslendi. 

Yılmaz Bakan Varank'ın, “Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. İstanbul’u kar kıyamet götürüyor, İBB Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor.” açıklamasının her aldığı tweeti alıntılayarak, "Elektik verilemeyen sanayi kuruluşları ile ilgilenip kendi işini düzgün yapıp iyi örnek olmanız daha güzel olmaz mı? Başkalarının yanlışı- ki IBB var gücüyle çalışıyor- üzerinde yükselmek yerine kendi doğrularınız üzerinde yükselmeye çalışsanız" yorumunu yaptı. 

İyi PartiDurmuş YılmazSanayi ve Teknoloji BakanıDurmuş Yılmaz
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