İYİ Partili Yıldız: Güçlü ülke için sanayiyi yüzde 40'a çıkarmalısınız

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI\'da düzenlenen programda konuşan İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Dr. Taylan Yıldız, \"Siz bir ülkeyi gelişmiş, güçlü yapmak istiyorsanız sanayiyi yüzde 40’lara kadar çıkarmak durumundasınız\" dedi.

İYİ Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından, \'Türkiye’nin Geleceği için Girişimcilik ve Teknoloji\' konulu konferans düzenlendi. 100\'üncü Yıl Kültür Merkezi\'ndeki konferansa konuşmacı olarak İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Dr. Taylan Yıldız katıldı.

\'SANAYİ PAYIMIZ YÜZDE 16\'LARA DÜŞTÜ\'

Yıldız, Türkiye\'de eğitimde ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi. Yıldız, sanayiye ayrılan payın artırılması gerektiğini belirterek, \"Gelişmiş ülkelere bakmalıyız. Örneğin Almanya İkinci Dünya Savaşı\'ndan çıkmış, sanayi devi olmuş. Güney Kore, Japonya ekonomide büyümüş, dünya devleri olmuşlar. Biz bunları araştırdık. Ülkemizin gelişmiş olması çok zor değil. Bu ülkeler ekonomideki sanayi paylarını yüzde 40’lara artırmışlar. Yememiş, içmemişler, fabrikalar kurmuşlar. Sonra hizmet sektörlerine yönelmişler. 2001 yılında yüzde 25 olan bizim sanayi payımız bugün yüzde 16-17’lere düştü. Dünya artırmış biz düşürmüşüz. Siz bir ülkeyi gelişmiş, güçlü yapmak istiyorsanız sanayiyi yüzde 40’lara kadar çıkarmak durumundasınız\" diye konuştu.

Konferans daha sonra soru cevap ile devam etti.



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