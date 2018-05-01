İYİ Partili Yaşır, tarım işçileriyle erik topladı

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa) (DHA)- İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Nilay Yaşır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde Turgutlu Ovası\'nda çalışan tarım işçileriyle erik topladı.

İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Nilay Yaşır ve ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri, 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle Turgutlu Ovası\'nda çalışan tarım işçilerini ziyaret etti, dertlerini dinledi. İşçilerin ilgisiyle karşılaşan Yaşır, kadın işçilerle merdivene çıkıp, ağaçtan erik topladı. Tarım işçileriyle sohbet eden Başkan Yaşır, \"Genel Başkanımız Meral Akşener\'in sizler için kurduğu parti herkesin adaletli bir şekilde kazandığı bir sistem getirmek istiyor. Yani çiftçinin ve işçinin de kazandığı bir sistem. Allah nasip ederse hep beraber Meral Akşener\'i Cumhurbaşkanı yapacağız. Meral Hanım gümbür gümbür geliyor. Engel olmaya çalışıyorlar. Televizyona çıkarmaya engel oluyorlar ama halk onu dinliyor. Doğruları söylüyor ki engel olmaya çalışıyorlar. İnşallah Cumhurbaşkanı yapacağız. Sonra da parlementer sisteme geri dönüp çiftçimizin işçimizin yanında olacağız. Kadınlarımızın yanında olacağız. Kadınlarımız da emeğinin karşılığını alsın istiyoruz\" dedi.



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