İyi Partili Yaşar: Yemeklere yapılan yüzde 50'lik zamla çay ve simit ikilisi tarihe karışacak

İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, devlet yurtlarında yemeklere yapılan yüzde 50’lik zamla çay ve simit ikilisinin tarihe karışacağını, bu zamların kredi yurt kurumunda kalan öğrencileri mağdur edeceğini söyledi. Son zamlardan sonra bu yurtlarda güncel yiyecek fiyatlarını de çıkaran Yaşar, "Ekmek ücretsizken 25 kuruş, Tavuk 4 TL iken 5,25, Çorba ve Pilav 2 TL iken 2,5, Kuru Fasulye 2,5 TL iken 3,5, Makarna 2,25 iken 2,75 TL oldu. Bu zamlara karşılık akşam yemeği beslenme yardımına sadece 1 TL zam yapıldı. Bu çocuklarımızın birçoğunun aileleri asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışıyor" dedi.

Yaşar’ın açıklaması şöyle:

“Vatandaşlarımız her yeni güne ayrı bir zam haberi ile uyanıyor. Pirince zam gelmiş 5 TL den 7 TL olmuş. Çorum/Osmancıkta yetişmiyor mu bu, %40 zam da neyin nesi? Simide yapılan yüzde elli oranındaki zammın ise açıklaması yok. Acilen kuruluş ve kurtuluş ayarlarına dönmek şarttır, tüketim ekonomisi üretim ekonomisine geçmelidir. Kriz kapıdan içeri girdi, aklınıza gelebilecek her sektörde 3 ay içerisinde yüzde 100'e varan zam yapıldı. Şirketler batıyor, küçük esnaf kan ağlıyor, işsizlik ciddi şekilde artıyor. Sözle değil doğru eylemle önlem alınmalı!

"KYK’da kalan çocuklarımız dahi bu zamlardan etkilendi. Ekmek ücretsizken 25 kuruş, Tavuk 4 TL iken 5,25, Çorba ve Pilav 2 TL iken 2,5, Kuru Fasulye 2,5 TL iken 3,5, Makarna 2,25 iken 2,75 TL oldu. Bu zamlara karşılık akşam yemeği beslenme yardımına sadece 1 TL zam yapıldı. Bu çocuklarımızın birçoğunun aileleri asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışıyor. Ama bu yapılan zam, yaşatılan mağduriyet ‘sosyal devlet’ ilkesiyle uyuşmuyor. Acilen önlem alınması gerekiyor. Doların 6.30’a ulaştığı günümüzdeki ekonominin gidişatındaki aksaklığı görmemek mümkün değil. Bu aksaklığa mahal vermemek ve vatandaşımızı daha fazla mağdur etmemek için ülkenin ekonomi politikaları konusunda uzman yardımı alması gerekiyor"