İyi Partili vekil çarşı pazar gezip alışveriş yaptı; enflasyonu hesapladı

İyi Parti Sakarya Milletvekili ve Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, 27 gün arayla yaptığı iki alışverişle Ekim ayı enflasyon hesabını hesapladı.

BirGün'ün haberine göre, aynı alışverişi 27 gün arayla yapan Dikbayır, ikinci alışverişte ilkine göre toplamda 24 lira fazla ödediklerini belirtti.

Dikbayır ve eşi pazar alışverişine 3 Ekim’de 122,5 TL öderken, 30 Ekim’de 124,5 TL ödedi. Büyük fark ise market alışverişinde oluştu. Çiftin 3 Ekim’de yaptığı market alışverişi 376.77 TL tutarken, 30 Ekim’deki market alışverişi ise 398.72 TL’yi buldu. İYİ Parti tarafından hazırlanan videoda “TÜİK’in enflasyonu yüzde 2.17, milletin enflasyonu yüzde 4.8” yorumu yapıldı.

Dikbayır ve eşi yaptıkları alışverişlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Buradaki amacımız, vatandaşın geçim sıkıntısına, hayat pahalılığına dikkat çekmek. Aynı marketten ve aynı pazardaki esnaftan alışveriş yaptık. Aynı ürünleri, aynı kilogramlarda aldık. Sadece iki çeşit meyve aldık. Çocuklar için bisküvü yok, kırtasiye alışverişi yok. Şampuan ve deterjan da yok. Ona rağmen bu parayı ödedik."

İyi Partili vekilin alışveriş listesi ve ödediği fiyatlar şöyle: