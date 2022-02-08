İyi Partili Usta: Türk Telekom üzerinden daha fazla bu milleti soymayın

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini almak için kredi arayışında olduğu iddialarını eleştirerek, "Bu milletin üzerine 1.4 milyar dolarlık bir yük daha yüklenmesin. Türk Telekom üzerinden daha fazla bu milleti soymayın. Türk Telekom üzerinden çok ciddi bir soygun yapılmıştır” dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Hariri ailesinin 2006 ile 2018 arasında borçlarını ödeyebilecek kadar kazanç elde etmesine karşın bunu tercih etmediğini, elde ettiği gelirlerin büyük bir bölümünü yurtdışına aktardığına dikkat çekti. Türk Telekom’un özelleştirilmesinden sonra OTAŞ’ın yerine getirmekle mükellef olduğu gerekli altyapı yatırımlarını da vurgulayan Usta, Türk Telekom özelleştirmesinin iktidar değiştiğinde yargının en öncelikli bakacağı konulardan biri olacağını belirterek, şöyle devam etti:

“Bu Türkiye’nin en büyük soygunlarından bir tanesi. 2026’da her şeyiyle ve sıfır bedelle Hazine’ye devredilecek olan Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini TVF’nin 1.4 milyar dolar bedelle alacağı söyleniyor. Yani 2026’da sıfır bedelle gelecek bir şeye biz bugün neden 1.4 miyar dolar para ödemeyi göze alıyoruz?”

"Türk Telekom üzerinden çok ciddi bir soygun yapılmıştır"

Cumhuriyet'in haberine göre, Usta, Telekom’un zarar ettiğini de belirterek, “Burası kârlı da değil. Zarar ediyor. Şubat ortasında kambiyo zararını da göreceğiz. Kur çok hızlı yükseldiği için borçlarından dolayı kambiyo zararı da oluşacak. Zarar eden bir şirkete 4 yıl öncesinde 1.4 milyar dolar vermenin kamu menfaatı neresindedir? Bu milletin üzerine 1.4 milyar dolarlık bir yük daha yüklenmesin. Türk Telekom üzerinden daha fazla bu milleti soymayın. Türk Telekom üzerinden çok ciddi bir soygun yapılmıştır” diye konuştu.

"Türk Telekom’un yüzde 55’i şirkete ait onun devri yok"

Hiçbir yatırım yapılmadığı gibi şartnameye aykırı olarak bakır kabloların satıldığının da itiraf edildiğini kaydeden Usta, “8.5 milyar dolarlık bakır kablo kaç liraya satıldı? Burası bile başlı başına vurgun” dedi. Usta, başka bir kritik noktaya daha dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Türk Telekom’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, 2026’da imtiyazı devredeceğini söylüyor. Türk Telekom’un yüzde 55’i şirkete ait onun devri yok. Sadece ‘imtiyazı devredeceğim, şirketteki yüzde 55 benim’ diyor. Böyle mi değil mi? İktidar bir yanıt versin. Bu belirsizlikten dolayı mı şimdi almaya çalışıyorlar.”