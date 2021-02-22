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Ekonomi

İyi Partili Usta: Lütfi Elvan, yaptığı paylaşımla rezervlerin eridiğini kabul etmiş oldu

22 Şubat 2021 15:55

İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “Berat Albayrak” paylaşımını yorumladı.

Usta , Bakan Elvan’ın "2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi  kabul edilemez.” paylaşımını alıntılayarak, “Ve böylece, yeni Hazine ve Maliye Bakanı sayın Lütfi Elvan bazılarının inkar ettiği rezerv erimesi meselesini kabul etmiş oluyor. Hayırlı olsun..." ifadesini kullandı. 

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