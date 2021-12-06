İyi Partili Usta'dan hükümete: Bu cehaletten ve kuru inattan vazgeçmezseniz ülkeyi çok hızlı şekilde ödemeler dengesi krizine sokarsınız

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Usta iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek Türk Lirasının korumasız bırakıldığını ifade etti. Usta, ekonomide ödemeler dengesi krizinin kapıda olduğunu ifade ederek "Bu kürsüde söylemekten dahi çekiniyorum ama söylemeliyim ki eğer bu politikalardan, bu cehaletten ve bu kuru inattan vazgeçilmezse ülkeyi çok hızlı bir şekilde ödemeler dengesi krizine sokarsınız arkadaşlar. Sayın Erdoğan bizi dinlemiyor belli ki ama bu ülkeyi seviyorsanız siz uyarın" dedi.

Usta "Milli parayı koruyacak iki tane şey vardır biri faiz biri rezerv; rezervlerimiz eksi 40 milyar dolar civarında, faizi de zaten ayağınıza sıkmak için kullanıyorsunuz. Dolayısıyla TL savunmasızdır. Bundan sonra da TL'nin değer kaybetmesini engelleyecek hiçbir politikanız yok" dedi.

"Enflasyonda ipin ucu kaçtı"

Enflasyona ilişkin açılamalarda bulunan Usta "Enflasyon beklentileri bozuldu, ipin ucu kaçtı. Enflasyondaki yapışkanlık iyice arttı. İhracattaki geçici artışlardan kaynaklanacak dış talepten kaynaklanacak artışlarda ayrıca hissedeceğimiz artışlar olacaktır" diye konuştu.

"Hükümet seçmen tabınını konsolüde etmek için algı çalışmasına başladı"

Usta şöyle konuştu:

"İlk defa bu sene yeni olmayan, mantıklı bir orta vadeli program çıkmıştı onu da çok gördüler sayın Lütfü Elvan'a. Şimdi program çıktıktan sonra yeni ekonomi programı, yeni model, Çin modeli gibi bir takım şeyler söyleniyor. Siz seçime kadar hiçbir sorunu çözmeyip, geçici bir rahatlama sağlamayı düşündünüz ama bu programların hepsi elinizde patladı. Nasreddin Hoca'nın göle çaldığı maya dahi sizin yeni modelinizin tutmasından daha büyük olasılıktır.

Hükümetin yaptığı bir şey var kendi seçmen tabanını konsolüde etmek için algı çalışmasına başladı. Sürekli algı yönetimi... Milleti oyalamayın, yoksulluk almış başını gitmiş.

" 'Ekonomi kitabını yazdım diyor, iki gün sonra 'Kurtuluş Savaşı Veriyoruz' "

Dış güçler diyorsunuz... Türkiye'ye bir dış güç saldırısı yoktur, Türkiye bir finansal saldırı altında değildir. Yapılan şey sizin yanlış yönetiminizdir. 128 milyar doları satın diye size dış güçler mi söyledi?

'Ekonominin kitabını yazdım' diyor, iki gün sonra 'Kurtuluş Savaşı veriyoruz' diyor hangisi doğru? Ekonomiyi batırma kitabı yazdıysa doğrudur. Bu ülke 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nı verdi. 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz eğer bir işgal olduysa sizin yönetiminizde olmuştur. İşgale neden olanlar asla kurtarıcı olamaz.

Yoksulluk her geçen gün artmaktadır. AK Parti 130 milyar dolar olarak devraldığı dış borcu 446 milyar dolara yükseltmiştir. AK Parti bugün kendi vatandaşlarından bile dolarla borçlanmaktadır. Çiftçi perişan, süt inekleri kesime gitmektedir asıl güvenlik sorunları bunlardır. Asıl mandacı bu yanlış planları uygulayanlardır. MGK eğer bir şeyi konuşacaksa derinleşen yoksulluğu konuşsaydı.

Bu politika devam ederse kur bu ülkede 2022 yılında 20 lirayı görecektir. 14 lirayı hangimiz hayal ederdik? Faiz sebep enflasyon sonuç olsaydı, ABD'de enflasyon olmaması lazımdı."