İyi Partili Usta'dan Erdoğan'a: Sanki 2023 hiç gelmeyecekmiş gibi davranan bir hali var

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü grup toplantısında 2023 hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin olarak, “2023 hedefleri çöp olmuştur. Milletimizin 2023’e ilişkin hayalleri, AK Parti hükümetleri ve Erdoğan tarafından kırılmıştır. Sanki 2023 hiç gelmeyecekmiş gibi davranan bir hali var. Bu da herhalde 2023 öncesi bir seçime işarettir. Yani ‘Biz 2023’ü tutturacağız. Siz hiç merak etmeyin’ gibi bir durumu var. Herhalde ‘en iyi savunma saldırıdır’ anlayışıyla hareket ediyor” dedi.

"Cumhurbaşkanı enflasyon savunmasına geçti"

Erhan Usta, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Usta, özetle şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı, dünkü grup toplantısında enflasyon savunmasına geçti. Daha önceki bir açıklamasında ‘Enflasyon gerçeğini kabul ediyoruz’ demişti. Fakat şimdi enflasyon savunmasına geçti. ‘Gelişmiş ülkelerde enflasyon 5-7 katına çıkıyor, ancak bizde o kadar da bir artış yok’ gibi bir ifade de bulunuyor. Bu, tamamen yanlış bir tespittir. Bu, enflasyonu küçümsemektir. Diğer ülkelerle nasıl emsal alındığına bakmamız lazım. Sürekli ‘Biz bir G-20 ülkesiyiz’ diyoruz, her ne kadar sıralama olarak G-20’den düşmüş olsak da. G-20 ülkelerinin 2021 yılı enflasyonlarını okuyalım; Japonya’da enflasyon 0,6, Suudi Arabistan’da 1,1, Çin’de 1,5, İsviçre’de 1,5, Endonezya’da 1,9, Fransa’da 2,8. Bizden önce Brezilya var, yüzde 10. Bizde yüzde 36,1. Ama bizden bir sonraki ülkenin enflasyonu yüzde 10. Arada bir uçurum olduğunu görmemiz lazım. Türkiye’nin enflasyonu dünyada enflasyon şampiyonudur. ‘Oralarda 5-7 kat yedi artıyor’. Şimdi enflasyon yüzde 1’den yüzde 3’e çıktı diye ‘Üç kat arttı mı’ deriz. Böyle istatistik bilimini, matematik bilimini tepetaklak edecek bir konuşma bir ülkenin Cumhurbaşkanı’na yakışıyor mu?

Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti, artık AK Parti’nin meşhur yalanı halin gelen diğer bir husus daha var. Negatif faiz başka ülkelerde de var. Bizde yüzde 22 bir negatif faiz var. Negatif faiz kolay taşınabilecek bir şey değildir ekonomilerde. İç ve dış piyasadaki, vatandaştaki beklenti enflasyon daha da artacak. Nitekim sadece beklenti değil, rakamlar da onu gösteriyor. Dolayısıyla enflasyonun önümüzdeki dönemde daha kötü olacağına ilişkin bir beklenti varken politika faizini de negatifte tutuyorsanız siz, hiçbir zaman milli paranızın değerini koruyamazsınız.

Sayın Erdoğan’ın ruh halini anlamak mümkün değil. Hiç aklımızda olmayan bir şeyi, en başarısız olduğu alanda sürekli beyanat veriyor. Dünkü konuşmasında yine 2023 hedeflerinden bahsetti. 2023 hedefleri çöp olmuştur. Milletimizin 2023’e ilişkin hayalleri, AK Parti hükümetleri ve Erdoğan tarafından kırılmıştır. Sanki 2023 hiç gelmeyecekmiş gibi davranan bir hali var. Bu da herhalde 2023 öncesi bir seçime işarettir. Yani ‘Biz 2023’ü tutturacağız. Siz iç merak etmeyin’ gibi bir durumu var. Herhalde ‘en iyi savunma saldırıdır’ anlayışıyla hareket ediyor." (ANKA)