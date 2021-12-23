İyi Partili Usta'dan Dövize Endeksli Mevduat sistemi yorumu: Hedef 2023 derken 1973 oldu; 50 yıl önce kullanılan enstrümanı kullanmak zorunda kalan bir iktidar var

İyi Parti grup Başkanvekili Erhan Usta, kur korumalı, TL vadeli mevduatla ilgili olarak, "Hedef 2023 derken hedef 1973 oldu. Türkiye'yi 50 yıl önce kullanılan enstrümanı kullanmak zorunda kalan bir iktidar var. Ama algı gücü yüksek olduğu için bunu başarı gibi sunuyor'' dedi.

KARAR TV'de Mustafa Karaalioğlu ve Taha Akyol'un sorularını yanıtlayan İyi Parti grup Başkanvekili Ekonomist Erhan Usta, ''Akaryakıtın normalde aşağı doğru gelmesi gerekiyor. Özellikle bu yıl sanayi doğal gazı yüzde 258 arttı. Her taraf çelişkili. Üretim diyoruz, üretim modeline geçtik diyoruz sanayicinin kullandığı doğalgaza zam yapıyoruz. Devletin sanayicinin kullandığı doğal gaza uyguladığı formülasyonu çok kötü, her zamanki oranda kullanırsan sana %20 gizli zam yaparım diyerek üretimi düşürmeyi teşvik ediyor. Sanayici perişan'' ifadelerini kullandı.

"Naci Ağbal'ın alınmasının mantıklı bir izahı yok"

Taha Akyol'un, "Naci Ağbal döneminde dolar 7'lere düşmüş hazine borçlanması %16.5 kadar inmiş ekonomi iyi giderken neden vazgeçti iktidar?" sorusuna yanıt veren Usta şunları söyledi:

''Naci Ağbal'ın alınmasının mantıklı bir izahı yok ,bundan bir kaç ay önce plan bütçe komisyonunda bir sunum yapmıştı, bütün piyasa kendisine 128 milyar dolara ne oldu araştır dedi. Kuvvetli bir Merkez Bankası olması için araştırırsan Merkez Bankası'nın itibarı artar, güven gelir. Bunu sorgulamış olduğuna ben inanıyorum. Belli ki bu Erdoğan'ı rahatsız etti. Hep dış güç deniliyor, piyasa nihayetinde istikrarı istiyor. O dönem güven oluşmuştu. Cumhurbaşkanı da az konuştu bu konulara girmedi ama sonradan bireysel kavgalar, Berat Albayrak'ın kaybettiği hakimiyeti tekrar kazanma hırsı, isim değişikliği bu noktaya getirdi'' dedi.

"Temel güveni bozan başta Erdoğan olmak üzere hükümetin kendisidir"