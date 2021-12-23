İyi Partili Usta'dan Dövize Endeksli Mevduat sistemi yorumu: Hedef 2023 derken 1973 oldu; 50 yıl önce kullanılan enstrümanı kullanmak zorunda kalan bir iktidar var

Kurun önemine vurgu yapan Usta, ''Kurun çok oynak olması çok hızlı çıkıp inmesi istikrarsızlığa sebep oluyor. Bu her şeyi etkiliyor, bu kadar istikrarsızlığın olduğu bir ortamda net bir fiyat olmuyor bırakın yatırım yapmayı ticaret yapamıyorsunuz. Hesap yapamadığınız zaman ticaret yapamazsınız ticaret yapamadığınız zaman yatırım yapamazsınız. Kurun buradaki önemi seviyesinden ziyade oynaklığı belirleyici ve bozucu oluyor'' dedi.
Usta sözlerine şöyle devam etti:
"Enflasyonu en yüksek ülkeler arasındayız''
''Son 6 ayda Dünyada enflasyonun arttığına bakmayın, dünya 7-8 yıldır enflasyon sıkıntısı çekiyor, yani enflasyonu unuttu. Pandemi sonrası emtia fiyatları tedarik zinciri vs bunların kalıcı olduğunu kimse düşünmüyor. Amerika da enflasyon 6.8'e geldi ama Amerika kağıtlarının faiz oranı niye hala 1.5, politika faizi 0.25, normalde 6.8'e çıktıysa politika faizinin de tepki vermesi gerekir. Oradaki mesele kalıcı değil geçici diye düşünüyor ve güveniyorlar. Bu nedenle dünyada bir enflasyon sıkıntısı yok. Biz bu dönemde adı bilinir ülkeler arasında enflasyonu en yüksek ülkeler arasındayız'' dedi.
"Kalıcı olursa bu düşüşün zaman içerisinde enflasyona yansıması beklenebilir''
Dolar kurunun fiyatlar üzerindeki etkisinde bir asimetri olduğunu söyleyen Usta, ''Yukarı doğru çıktığında çok hızlanıyor geçişkenlik kat sayısı da artıyor. Kur arttığında yarısı kadar enflasyon yapar. Bu vahim bir şey bazı mallarda birebir gidiyor, akaryakıtta olduğu gibi. Normal şartlarda küçük bir aşağıya gelişi beklemek lazım. Bu asimetriden ve enflasyondaki yapışkanlık nedeniyle kısa sürede aşağı gelmesini beklemek kolay değil. Yüksek fiyatlarla aldığı ham maddeyi üretecek, satacak, zarar etmeden satmaya çalışacak anca kalıcı olursa bu düşüşün zaman içerisinde enflasyona yansıması beklenebilir'' sözlerini kaydetti.
Usta sözlerine şunları ekledi:
"Devlet üretimi düşürmeyi teşvik ediyor"
''Üstelik devlette bunu yapmıyor akaryakıtın normalde aşağı doğru gelmesi gerekiyor. Akaryakıtta 17-18'e göre fiyat ayarlanması yapıldı ama ben onu ÖTV'ye aktaracağım dedi e siz devlet olarak yapmazsanız diğerlerine de yansımaz. Şimdi bekliyoruz doğalgazda, elektrikte de indirim yapılması lazım. Özellikle bu yıl sanayi doğal gazı yüzde 258 arttı. Her taraf çelişkili üretim diyoruz, üretim modeline geçtik diyoruz sanayicinin kullandığı doğalgaza zam yapıyoruz. Üstelik bu lüks tüketim malı değil üretmek için kullanılan doğal gaza bu oranda zam yapılıyor. Bunu benden başka gündeme getiren yok. En son yine yüzde 50 zam yapıldı. Formülasyonu da çok kötü Son zamda şöyle bir formülasyonu var. Bu yılın ilk 9 ayında ne kadar doğalgaz kullandın örneğin 100 birimlik kullandın, kalan dönemde aylık ortala 100 birimi 60'ı kadar yaparsan yanı 60'a düşürürsen, o 60'a kadar olan birimi en son yaptığımız zamlı fiyat olan 4740 TL'den veririm diyor. Eğer ilk 9 ayda yaptığın ortalama kadar üretime devam ediyorsan, aynı kullanıma devam ediyorsan kalan yüzde 40'lık kısmı yüzde 50 zamla veririm diyor. Daha fazla üretim bile değil, geçmiş ortalamanın yüzde 60'ına düşürürsen tamam aynı, aynı oranda kullanırsan sana gizli %20 zam yaparım anlayışı var bu ülkede. Devlet üretimi düşürmeyi teşvik ediyor. Sanayiciler perişan oldu.''
"Bu yapılan faiz indirimi değil, faiz artırımı"
Usta son olarak, ''Faiz tahrip edici bir şeydir ama bu yapılan faiz indirimi değil, faiz artırımı, tüccarın kullandığı faiz, hazinenin borçlanma faizi artıyor, tüketicinin kullanma faizi artıyor, senin kağıt üzerindeki politika faizin düşüyor. Onun düşmesinden dolayı ucuz para veriyorsun sana pahalı borç veriyor. Bu faiz düşüşü değil. Bunu sayın Erdoğan görmüyor mu görüyorsa bile bile nasıl yapıyor bilemiyorum. Ya ekonomik bilgiler kendisine gelmiyor böyleyse vahim bir durum, bilerek yapıyorsa daha vahim bir durum. Son dönem aldığı kararlar, politikalar model diye ortaya koydukları hepsi birbiriyle çatışıyor'' diye ekledi.