İyi Partili Usta'dan "Bürokrasiyi alaşağı ederiz" diyen Bakan Nebati'ye tepki: Kural olmadığı için, şahsa göre hareket edildiği için zaten bu ülkeye yatırım gelmiyor

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yabancı yatırımcılara "Bir sorun mu yaşadınız, gelin bize söyleyin. Bürokrasiyi alaşağı ederiz" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye tepki gösterdi. Usta, "Biz ‘yatırımcı toplantısı’ filan derken zannettik ki Türkiye’ye büyük yatırımlar gelecek. Ama bu bir emlakçılıkmış. Sayın Nebati, emlakçılığa soyunmuş... Güler misin ağlar mısın? Bu yüzden zaten Türkiye’ye yatırım gelmiyor. Yani kural olmadığı için, şahsa göre hareket edildiği için, her şey alaşağı edildiği için zaten bu ülkeye yatırım gelmiyor” dedi.

Usta, AKP ve MHP’nin seçim kanunlarında değişiklik teklifiyle ilgili de, “Ne olursa olsun, hangi ortamda olursa olsun, ‘biz hodri meydan’ diyoruz” yorumunu yaptı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM'de bugün basın toplantısı düzenledi. Usta, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutmasını şöyle değerlendirdi:

"Bugün Merkez Bankası da ‘program çökmüştür’ diyor"

"Bizim başlangıçta söylediğimiz meseleye şu an da Merkez Bankası gelmiş oldu. Yani cari fazla vererek herhangi bir şekilde artık enflasyonla mücadele edilemeyeceğini, Türkiye ekonomi modeli olarak açıklanan o modelin yani Türkiye üretecek, ona kimsenin itirazı yok zaten, ihracat yapacak, cari fazla vereceğiz, bu cari fazla ile döviz bollaşacak, bollaşan dövizle kur düşecek, kur düşünce enflasyon düşecek. Bunun olamayacağını, Türkiye’nin yapısal olarak buna hazırlanmadığını, 20 yıllık AK Parti iktidarının bunu yapmadığını, bugüne kadar hiçbir şey yapmadığını zaten vurgulamıştık. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında üç aylık bir cari fazlayı gören, fakat kriz karakteristiği olan durumu, kalıcı bir cari fazla zannettiği için Merkez Bankası ve hükümet veya öyle görmeyi kendi açısından uygun gördüğü için bilemiyoruz, niyetlerinin ne olduğunu bilemeyiz ama açıklamalarına bakınca o cari fazlaları görünce üç aydaki sanki Türkiye hep cari fazla verecekmiş gibi bir hava içerisine girdiler. Ve bunun üzerine bir program inşa ettiler. Bugün kendisi de Merkez Bankası da ‘program çökmüştür’ diyor. Metnin ana teması bu."

"Bundan sonra 70’e gidecek bu enflasyon"

"Bunları ilk konuştuğumuzda enflasyon, TÜİK rakamlarıyla konuşuyoruz gerçek enflasyon ile konuşmuyoruz, işte yüzde 20-25 civarındaydı. Yıl sonunda yüzde 36 ile filan bitti. Ama bugün 54’e geldik. Bundan sonra 70’e gidecek bu enflasyon. Şimdi Türkiye’nin bu kaybettiği vakit, insanlarımızın fakirleşmesi bu millete yazık değil mi?...Bunun hesabını Merkez Bankası da hükümet de vermek durumundadır."

"Şu anda uluslararası kuruluşların Türkiye için 2022 büyüme tahmini yüzde 2 ile 3,8 arasında"

"Şu an Türkiye yüksek cari açık, yüksek bütçe açığı, yüksek enflasyon ve yavaşlayan büyümeyi dördünü aynı anda yaşamaktadır…Şu anda uluslararası kuruluşların Türkiye için 2022 büyüme tahmini yüzde 2 ile 3,8 arasında değişiyor."

"Erdoğan ilk konuşmasında bize Türkiye’nin enflasyonla nasıl mücadele edeceğine ilişkin kapsamlı bir program açıklaması gerekir"

"Biz faizin arttırılmasından yana değiliz, faizin yüksekliğinden şikâyet ediyoruz…Ama burada sizin politika faizinizi düşük tutmanızın ekonomiye faydası yok. Bugün hazine kağıtlarına bakın faiz oranları yüzde 26’ya yükseldi. Yani hazine yüzde 26 ile borçlanıyor. Merkez Bankası yüzde 14 ile borç veriyor. Bu hesabı nasıl yapıyorlar? Bu nasıl bir hesaptır, bu nasıl bir kafadır? Bunu bilmek mümkün değil. Dolayısıyla, madem Türkiye ekonomi modeli denilen o saçma sapan model ve gerçeklikten uzak model çöktüğüne göre Merkez Bankası ve hükümet, Sayın Erdoğan ilk toplantısında, ilk konuşmasında bize Türkiye’nin enflasyonla nasıl mücadele edeceğine ilişkin kapsamlı bir program açıklaması gerekir."

"Sayın Nebati, emlakçılığa soyunmuş"

"Sayın Nebati dün Fransa’da, Paris’teydi, yanlış hatırlamıyorsam. Orada yatırımcılarla toplantısı olduğu şeklinde takdim edildi. Yatırımcıların bir defa ne olduğu belli oldu. Salonun fotoğraflarına filan da baktığınız zaman sadece Türkiye’nin daha doğrusu İstanbul’un gayrimenkullerinin pazarlandığı bir toplantı olduğu anlaşıldı. Biz ‘yatırımcı toplantısı’ filan derken zannettik ki Türkiye’ye büyük yatırımlar gelecek. İmalat sanayinde filan gibi böyle bir şey anlaşıldı. Ama bu bir emlakçılıkmış. Sayın Nebati, emlakçılığa soyunmuş. İlk ziyareti olarak da oraya gidip o ziyareti yapıyor."

"Kırtasiyecilikle bürokrasiyi birbirine karıştırıyor"

"Ve orada diyor ki ‘bir sorun mu yaşadınız, taahhüt veriyor oraya, gelin bize söyleyin. Bizim arkamızda Cumhurbaşkanı var. Düzenlemese ise düzenleme yaparız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz’ diyor. Ve yabancılara bu şekilde güven vereceğini zannediyor. Güler misin ağlar mısın? Bu yüzden zaten Türkiye’ye yatırım gelmiyor. Yani kural olmadığı için, şahsa göre hareket edildiği için, her şey alaşağı edildiği için zaten bu ülkeye yatırım gelmiyor. Bunun farkında olmadan konuşan bir Hazine ve Maliye Bakanı var. Zannediyor ki bunları söyleyince Türkiye’ye yatırım gelecek. Yani hukukun olmadığını, ‘hukuku biz çiğneriz siz gelin yeter ki bizim ülkemize, devletin kurallarını hiçbir şekilde tanımayız’ diyen bir bakan tarafından bu ülkenin hazinesi ve maliyesi yönetiliyor. Ayrıca da kırtasiyecilikle bürokrasiyi birbirine karıştırıyor. Kırtasiyeciliğe biz de karşıyız ama bürokrasi dediğiniz şey, devleti ayakta tutan unsur. Hep böyle diye diye zaten devletin bütün kurumlarını yıprattılar. Şimdi en sonunda gitti bunu Paris’te oradaki yatırımcılara, gayrimenkulcülere, emlakçı bakanımız Sayın Nebati oralarda taahhüt etti."

AKP ve MHP'nin seçim yasalarında değişiklik teklifiyle ilgili soru üzerine Usta, şu yanıtı verdi:

"Seçime giderken seçim kanununu değiştiren bütün siyasi partiler iktidardan gitmiştir"

“Ne olursa olsun, hangi ortamda olursa olsun, ‘biz hodri meydan’ diyoruz. Yapılacak hiçbir değişiklik hem İyi Parti özelinde hem de Millet İttifakı’nı hiçbir şekilde olumsuz etkilemeyecektir. Şunu bir defa iktidarın görmesi lazım. Seçime giderken seçim kanununu değiştiren bütün siyasi partiler iktidardan gitmiştir… İttifakı kendileri getirdiler... Millet İttifakı’nın o güçlü yapısını görünce şimdi ittifakları zayıflatmaya yönelik bir adım atmaya çalışıyorlar. Ama ne olursa olsun her ortamda her sahada biz Cumhur İttifakı’nı yeneceğiz.”