İyi Partili Usta'dan 128 milyar dolar tepkisi: Bu finansal bir skandaldır, finansal bir soygundur

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, "128 milyar dolara ne oldu?" tartışmalarına ilişkin, "Merkez Bankası’ndan hâlâ herhangi bir açıklama yok. Bu mesele gayri hukukidir. İleri Merkez Bankaları'nın uygulamalarına aykırıdır, bu finansal bir skandaldır, finansal bir soygundur. Bu paranın piyasaya aktarılış tarzı hiçbir şekilde hukuki değildir" dedi.

Usta, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası’nın faizleri düşürmemesini eleştirdi. ANKA'da yer alan habere göre, Usta, hükûmetin faizlerin düşürülmesini sağlayacak ortamı hazırlama görevi olduğuna dikkat çekerek, "Hükümet bilinçli bir şekilde projektörleri Merkez Bankası’nın üzerine tutarak sanki bütün olup bitenden, ekonomideki bu kötü gidişatın temel sorumlusu Merkez Bankasıymış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu yanlış bir algıdır" diye konuştu.

Usta, şunları söyledi:

"Hükûmet bilinçli bir şekilde projektörleri Merkez Bankası’nın üzerine tutarak sanki bütün olup bitenden, ekonomideki bu kötü gidişatın temel sorumlusu Merkez Bankasıymış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu yanlış bir algıdır. 22 Mart’ta başkan değişmeden önce faizler yüzde 19 artırılmıştı, kur 7’nin bile altına gelmişti. Şimdi Faiz aynı kur 8,10. O zaman şunu soruyoruz, Türkiye bu işten ne kazandı? Bu Merkez Bankası Başkanı değişikliği neden yapıldı? Başkan değişikliğinin temelinde ekonomik konuların olmadığı, yüksek faizin olmadığı başka bir şey olduğu hususu ortaya çıkıyor. Bu başka şey de önceki başkan 128 milyar dolara ne olduğu konusunu araştırmaya başladığı için görevden uzaklaştırılmıştır.

AK Parti cenahından 128 milyar dolara ne oldu sorusuna çelişkili cevaplar geliyor. Salgında kullandık denildi, yerinde duruyor denildi, başka bir yetkili kasada dedi. Bu ifadeler güveni daha fazla zedeliyor. Merkez Bankası tablolarının hangisine bakarsanız bakın kasada böyle bir paranın olmadığı net bir şekilde gözükmektedir. Bunu inkardan vazgeçtiler kasada böyle bir paranın olmadığı, rezervlerin sıfır olduğu ortaya çıktı. Şimdi bilerek işi bulandırmaya yönelik ya da kara cehalet kaynaklı bazı açıklamalar yapılıyor. Nurettin Canikli 20 tweet yazmış fakat bu sorunun cevabı o 20 tweette yok. Bizim sorumuz temelde 128 milyar dolarlık rezerv erimesi nasıl gerçekleşmiştir? Merkez Bankasının hangi yöntemlerle para verdiği bellidir. Bu araçların hiçbirini kullanmadan bakıyorsunuz Merkez Bankasının kasasındaki para azalmış. Bir Ak Parti yetkilisinden enteresan bir tweet geldi 128 milyarı hala kavrayamamış ki, onu milyar TL olarak alıyor, bu kara cehalet örneğidir. Bununla gidiyor, sosyal koruma kalkanı çerçevesinde yapılan harcamaları ilişkilendiriyor. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılmış harcamalarla, 128 milyar doları ilişkilendiren bir beyanat geliyor.

Merkez Bankasından hala herhangi bir açıklama yok. Bu mesele gayri hukukidir. İleri merkez bankalarının uygulamalarına aykırıdır, bu finansal bir skandaldır, finansal bir soygundur. Bu paranın piyasaya aktarılış tarzı hiçbir şekilde hukuki değildir. Eksilmiş fakat nasıl eksildiği konusunda hiçbir fikrimiz yok. İşin adliyeyi veya denetim birimlerini ilgilendiren bir boyutu vardır. Konunun ikinci boyutu ekonomiyi etkilemektedir, ekonomi son derece kırılgan hale gelmiştir. Bunun topluma çok ağır bir bedeli olmuştur. Şimdi şu soruyu soruyoruz bu parayı yerine nasıl koyacaksınız? Yıllarca bu parayı biriktirme imkânınız yoktur.

Diğer bir hususta faiz sebep, enflasyon sonuçtur diye dünyada hiç kimsenin üretmediği bir teoriyi kanıtlamak amacıyla bu ülkenin rezervleri kullanılmıştır. En sonunda kanıtlanamamıştır. Faiz madem sebepse 19’u indir, enflasyon düşsün, niye tutuyorsunuz. Bu teorinin geçersiz olduğu bellidir ancak bir kuru inat uğruna, bir macera uğruna bu ülkenin kaynakları harcanmıştır. 128 milyar dolar Türk milletinin alın teridir. Bütün bir toplumun üretip ihraç ettiği ürünlerden elde edilmiş bir gelirdir. Devletin KİT’lerinin yabancılara satılmasından elde edilen döviz gelirleridir 128 milyar dolar. Özel sektör firmalarımızın, insanlarımızın dişiyle tırnağıyla kazandığı, kurduğu fabrikaların, bankaların, sigortacılık şirketlerin yabancılara satılmasıyla, topraklarımızın, arsalarımızın, arazilerimizin yabancılara satılmasıyla elde edilmiş gelirlerden oluşan bir miktardır. Dolayısıyla Türk milletinin geçmişiyle birlikte bu tür kazanımlarını bu şekilde heba edildiğini görüyoruz.

Bu siyasetin konusudur. Türk milletinin geçmişten beri alın teri ile birikmiş bir miktarın bu şekilde çarçur edilmesi elbette siyasetin konusudur. Doğru dürüst bir açıklama yoktur bu açıklamayı biz bekliyoruz. Canikli, devletin kayıtlarında bellidir diyor, hangi kayıtlar o kayıtları bizimle paylaşsınlar. Konuyu bilenlerin sustuğu bir ortamı yaşıyoruz, konuyu bilmeyenlerin ortalığı bulandırdığı bir ortamı yaşıyoruz. Merkez Bankası’ndan, Hazine ve Maliye Bakanı’ndan ve Sayın Cumhurbaşkanından bu konu ile ilgili açıklama bekliyoruz. Sayın Berat Albayrak ortalıktan kaybolmakla sorumluluktan kurtulamaz. Buna ilişkin açıklamalar yapmasını kendisinden bekliyoruz."