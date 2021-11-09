İyi Partili Usta: Çiftçiye zulmeden bir Tarım Bakanlığı var

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmelerde, Türkiye’de 19 yıldır tarım politikası olmadığını söyleyerek; “Bunun tarım politikasından ziyade tutarsızlıklar politikası olduğunu görüyoruz. Çiftçiye zulmeden bir Tarım Bakanlığı var. Çiftçinin traktörleri, tarlaları haczediliyor” dedi.

Usta, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Geçen yıldan bu yana bana iyi yaptığınız sadece bir şey söyleyin. Yaklaşık 50 milyar lira kaynak kullanan bir bakanlıksınız” sözleri ile seslendi. AKP’li milletvekilleri, "Daha kötüye giden bir şey var mı?" diye araya girdi. Usta ise "Hepsi kötüye gidiyor" karşılığını verdi.

"Bir tane yangın aracınız yok"

Usta, komisyonun hesap verme yeri olduğunu belirterek, “Yangında 142 bin hektar zarar gören alan var. Bir tane yangın aracınız yok. Burası hesap verme yeri. Bu kaynağı devlet size niye veriyor?” sorusunu yöneltti.

"Muhatabı Cumhur İttifakı ortağı"

Usta, Pakdemirli’nin AKP iktidara gelmeden öncesine işaret eden konuşma yaptığını ve AKP döneminde yapılanları açıklandığını ifade ederek, “19 yıl öncenin siyasi muhatabı da muhalefet değil. Bugün Cumhur İttifakı’nın ortağı olan siyasi parti” dedi.

"Çiftçinin üretimi 10 kat, borcu 65 kat artıyor"

Usta, çiftçilerin 222 milyar lira borcu olduğunu belirterek; 2002 yılına göre çiftçilerin borcunun 85 kat arttığını söyledi. Usta, “Bu fakirleşme değil mi? Bu neden olabilir? Buna çözüm üretin diyoruz biz, bir şey demiyoruz… Çiftçinin üretimi 10 kat, borcu 65 kat artıyor, 19 yılda” diye ekledi.

"Niye gübre üretmediniz?"

Usta, 2002’den 2021’e üre gübrenin fiyatının 39 kat arttığını kaydederek, “Niye gübre üretmediniz. Niye bu kadar dışa bağımlıyız gübre sanayinde” dedi. Usta, 2021 yılında çiftçiye “acilen gübre desteği verilmesi gerektiğin” vurgulayarak, çiftçinin gübresiz ekim yapmaya başladığını ifade etti.

Usta, “Bunu görmeseniz, bir gün sonrasını görmeyen koskoca bakanlık. Ondan sonra burada kuraklık oldu, şöyle oldu, böyle oldu” dedi.

“Türk çiftçisine destek verme, Rus çiftçisini destekle''

“Türk çiftçisinin 74 milyar lirasına el koyduğunuz şimdi Rus çiftçisini destekliyorsunuz. Zamanında fiyat açılamıyorsunuz. Fiyat yükselmeye başlıyor. Güya TMO müdahale ediyor. 153 dolara aldığı buğdayı, 260 dolara satıyor. Ne oluyor, 100 dolar zarar ediyorsunuz… Vatandaşa vermediğiniz parayı Rus çiftçisine veriyorsunuz. Bu desteği zamanında verseydiniz, vatandaş ekerdi. Son 3-4 yıldır hep aynı şey. Türk çiftçisine destek verme, Rus çiftçisin destekle.”

Usta, fındıkta da yeterli fiyatın verilmediğini ve Türk fındığının İtalyan firmasına “peşkeş çekildiğini” açıkladı. Usta, Bakan Pakdemirli’nin üzümde fiyat açıklamaktan çekindiğini belirterek, “Sayın Bakan Manisa’ya ben gittim, siz gidemediniz” dedi. (ANKA)