İyi Partili Usta: 84 milyon bu aptalca faiz kararına çalıştı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin, “Madem kuru bu kadar önemsemiyordunuz, o zaman Türkiye’nin 128 milyar dolarını niye heba ettiniz. Artık akla tek bir şey geliyor, kur lobisi kazandı, millet kaybetti. Kur lobisinin istekleri doğrultusunda alınmış bir karardır” dedi. Kurdaki artış nedeniyle Türkiye'nin dış borçlarının 1,1 trilyon lira arttığına işaret eden Usta, "84 milyondan kanını eme eme topladığımız vergilerin tamamı kadar bu yılın başından bugüne kadar dış borçlarımızın TL karşılığı arttı. 84 milyon, bu aptalca faiz kararlarına çalıştı bu ülkede. Hepimiz bundan sonra çok daha fazla çalışacağız." diye konuştu.

Usta, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Merkez Bankası’nın faiz kararını eleştirdi. Usta, özetle şunları söyledi:

"Bunun mantıklı hiçbir açıklaması yoktur"

Bunun mantıklı rasyonel hiçbir açıklaması yoktur. Merkez Bankaları’nın Dünya’da görevi enflasyonu düşürmektir. Yani, fiyat istikrarını sağlamaktır. İkincisi de finansal istikrarı sağlamaktır. Aldığı kararların da fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olması beklenir. Güya enflasyonu düşürmek için bir karar alınmıştır. Ama alınan kararın birazdan detaylarını izah edeceğim, enflasyonu artırıcı yönde etkisi olacaktır. Dolayısıyla, bu kararı anlamak bu anlamda mümkün değildir. Madem kuru bu kadar önemsemiyordunuz, o zaman Türkiye’nin 128 milyar dolarını niye heba ettiniz? Artık akla tek şey geliyor, kur lobisi kazandı, millet kaybetti. Kur lobisinin istekleri doğrultusunda alınmış bir karardır.

"Merkez Bankası itibarını tamamen sıfırlamıştır"

Merkez Bankası itibarını tamamen sıfırlamıştır. Artık bağımsızlığının da tamamen bittiğini bütün Dünya’ya bu şekilde Merkez Bankası ilan etmiştir. Bunun sıkıntısını Türkiye çok çekecek. İtibar zor kazanılır, kolay kaybedilir. Yazık ettiler. Dünkü Bloomberg’te yer alan ‘Erdoğan’ın Merkez Bankası’ ifadesi çok inciticidir bu ülke açısından. Çünkü bunlar kolay kazanılmadı.

"Kısa vadeli faiz oranını düşürüyorsunuz, orta ve uzun vadeli faizler artıyor"

O kadar yanlış bir karar alınıyor ki kısa vadeli faiz oranını düşürüyorsunuz, orta ve uzun vadeli faizler artıyor. Bu tamamen çelişki. Çünkü firmalar, vatandaş, bankalar, herkes aslında tabi orta ve uzun vadeli faizler üzerinden borçlanır, borç öder veya maliyete katlanırlar. Hazine’nin borçlanma maliyeti bu anlamda olağanüstü bir şekilde artmıştır.

"Bu bir kriz halidir"

Kur artmıştır. Kurun seviyesi önemlidir, ama seviyesinden daha önemli olan oynak olup olmamasıdır. Sürekli oynayan, sürekli hareket eden bir kurda hiç kimse iş yapamaz, ticaret yapamaz. Fiyat ortadan kaybolur. Artık Türkiye’de fiyat kaybolmuştur. Kapalıçarşı’da dün tahta kapanmıştır. Dolayısıyla belirsizlik artmıştır. Esas itibariyle bakıldığında bu bir kriz halidir.

"Enflasyon artacak, zam yağmurları ardı ardına gelecek"

Ocak ayı başında dolar kuru 7 lira 36 kuruş. Şu anda ben gelirken 9,65’ti. Yani bir ekonomi 10 aylık bir dönem içerisinde yüzde 31’lik bir kur şokunu kaldıramaz. Bu tabi tepeden tırnağa her şeye zam gelmesi demektir. Enflasyon artacak. Karar alıyorsunuz, enflasyonu düşürmekle görevli olan kurumun aldığı karar nedeniyle bu ülkede enflasyon artacak. Zam yağmurları ardı ardına gelecek.

"84 milyon, bu aptalca faiz kararlarına çalıştı"

Yıl başında TL cinsinden olmak kaydıyla söylüyorum Türkiye’nin dış borcu 3 trilyon 187 milyar liraydı. Şu anda ikinci çeyrek itibariyle ama kuru 9,53, bu da akşam çalışmıştım. 9,53’tü kur, sabahleyin 9,65 oldu. 9,53’e göre söyleyeceğim, sonra bir miktar düzeltiriz. 4,3 trilyon lira. Yani yüzde 33,5 yılın başına göre bir artış var, dış borçlarımızın Türk lirası karşılığında. 1,1 trilyon lira, yılbaşına göre Türkiye’nin dış borçları TL karşılığı arttı. 1,1 trilyon lira dediğimiz, mesela 2021 yılında Türkiye’nin toplayacağı vergi geliri 1 trilyon 57 milyar lira. 84 milyondan kanını eme eme topladığımız vergilerin tamamı kadar bu yılın başından bugüne kadar dış borçlarımızın TL karşılığı arttı. 84 milyon, bu aptalca faiz kararlarına çalıştı bu ülkede. Hepimiz bundan sonra çok daha fazla çalışacağız." (ANKA)