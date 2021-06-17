İyi Partili Türkkan: Zafer Havalimanı'ndaki 1.5 milyon hayali yolcunun parasını biz ödeyeceğiz

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerini soygun projesi olduğunu belirterek, "Zafer Havalimanı'na 6 ayda gereken yolcu sayısı 1 milyon 317 bin. Geriye kalan 1 milyon 499 bin 500 hayali yolcunun parasını biz ödeyeceğiz” dedi.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü gibi projelerde verilen yolcu garantileri ilk günden bu yana tutmadı. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Türkkan, “Bunlar garantili soygun projeleri. Devleti yönetmiyorlar, çeteler vasıtası ile soyuyorlar. Devletin hazinesine çökmüşler. Kars'taki Ahmet amca da Konya'daki Halil dayı da görmedikleri ve geçmedikleri köprü ve yollara para ödüyor” dedi.

1 milyon 499 bin 500 yolcu lazım

Türkkan, “2044 yılına kadar 1.5 milyona yakın yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı'ndan 5 ayda sadece 641 yolcu uçtu. Havalimanının son dört ayda 61 olan yolcu sayısı mayıs ayının sonunda 641'e çıkartılabildi. Geriye kalan 6 ayda gereken yolcu sayısı 1 milyon 317 bin. Geriye kalan 1 milyon 499 bin 500 hayali yolcunun parasını biz ödeyeceğiz” dedi.

Türkkan, verdiği bilgiye göre, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı için işletmeci firma Cengiz-Kolin-Limak'a her yolcu için 1.5 dolar ödeniyor. Bu da milyonlarca doları ifade eden bir rakama ulaşıyor. Türkkan, “Garantinin tutması durumunda bile her yolcu için 50 cent cebimizden ayrıca veriyoruz” ifadelerini kullandı.

4 milyar dolarlık fark

Lütfü Türkkan, Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu'nun maliyetinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı sitesinde 7.8 milyar dolar olarak gösterildiğini belirterek “İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü için maliyeti ilk ihalede 7 milyar dolar denilmişti. Ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan maliyeti 11 milyar dolar olarak açıkladı. Açıklanan rakamlar arasında ise 4 milyar dolarlık fark bulunuyor” dedi.

"Beşli çetenin iktidarı"

Türkkan, Hazine garantili projeler içinde en çok eleştirilen İstanbul-İzmir Otoyolu'nu da gündeme getirdi. Türkkan, “İstanbul-İzmir arası geçiş ücreti neden dolar üzerinden hesaplanıyor? İzmir'den İstanbul'a gidiş tam 50 dolar. Yani 425 TL. Gidiş dönüş ise 850 lira” dedi. Pandemide esnafa verilen sözde kira yardımının 500 lira olduğunu belirten Türkkan, “O esnafın vergiler yoluyla geçmediği köprü ve yola ödediği para 850 lira. Boşa demiyoruz. Bunlar Milletin değil, beşli çetenin iktidarı” dedi.